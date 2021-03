Europe Cup: Bergen stoot door naar de kwartfinales na ijzersterk laatste kwart

19:15 19 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374424209166725120

19:08 19 uur 08. Prometey - Bergen: 81-88. Quarters: 23-13, 23-22, 14-16, 21-37 Rust: 46-35 Topschutters Bergen: Durham 27 punten, Smith 16 punten, Lambot 13 punten . Prometey - Bergen: 81-88 Quarters: 23-13, 23-22, 14-16, 21-37



19:03 19 uur 03. Bergen stoot door naar de kwartfinales. Bergen is de laatste Belgische vertegenwoordiger op het Europese front en dat blijft nog eventjes zo. In de Round 16 van de FIBA Europe Cup klopte Bergen Prometey, de nummer 3 in de Oekraïense competitie, met 81-88 na een forse inhaalbeweging in het laatste kwart. In het bubbeltoernooi in Den Bosch wacht donderdag in de kwartfinales de winnaar van de match tussen Den Bosch en Ostrow (Polen). Den Bosch is het team van coach Jean-Marc Jaumin. . Bergen stoot door naar de kwartfinales Bergen is de laatste Belgische vertegenwoordiger op het Europese front en dat blijft nog eventjes zo. In de Round 16 van de FIBA Europe Cup klopte Bergen Prometey, de nummer 3 in de Oekraïense competitie, met 81-88 na een forse inhaalbeweging in het laatste kwart. In het bubbeltoernooi in Den Bosch wacht donderdag in de kwartfinales de winnaar van de match tussen Den Bosch en Ostrow (Polen). Den Bosch is het team van coach Jean-Marc Jaumin.

23:31 23 uur 31. Bergen verliest, maar is toch al zeker van plaats bij laatste 16. Ondanks de nederlaag tegen het ongeslagen Iraklis, is Bergen na drie wedstrijden al zeker van een plaats in de 1/8e finales. Op 3 februari is de loting. . Bergen verliest, maar is toch al zeker van plaats bij laatste 16 Ondanks de nederlaag tegen het ongeslagen Iraklis, is Bergen na drie wedstrijden al zeker van een plaats in de 1/8e finales.



23:22 23 uur 22. Bergen - Iraklis 75-79. Quarters: (11-11, 21-15, 13-26, 21-14, 9-13) Schutters: Durhma 16 punten, Barnes 14, Spencer 14, Smith 12, Penava 10 . Bergen - Iraklis 75-79 Quarters: (11-11, 21-15, 13-26, 21-14, 9-13)



Schutters: Durhma 16 punten, Barnes 14, Spencer 14, Smith 12, Penava 10

20:19 20 uur 19. Körmerod-Bergen 66-83. Quarters: 19-12, 11-28, 16-27, 20-16 Schutters Bergen: Smith 16, Durham 16, Lambot 11, Penava 11, Barnes 7, Van Caeneghem 3, Mortant 2 . Körmerod-Bergen 66-83 Quarters: 19-12, 11-28, 16-27, 20-16

Schutters Bergen: Smith 16, Durham 16, Lambot 11, Penava 11, Barnes 7, Van Caeneghem 3, Mortant 2

14:49 14 uur 49. Bergen verliest nipt tegen Italianen. Bergen is er niet in geslaagd om zijn 1e groepsmatch in de Europe Cup te winnen. De Henegouwers verloren met het kleinste verschil tegen Reggio Emilia uit Italië: 69-70. Reggio Emilia stond aan de rust met 32-37 voor, maar Bergen gaf zich niet gewonnen. De Belgen vochten terug en kwamen bij het ingaan van het slotkwart op gelijke hoogte. Maar in een razend spannend slotfase moest Bergen toch het hoofd buigen voor de Italianen. Door de coronapandemie zijn er maar 3 in plaats van de 6 voorziene groepsmatchen. Die duels worden allemaal deze week afgewerkt in 's-Hertogenbosch. Morgen kijkt Bergen het Hongaarse team Körmend in de ogen, vrijdag Iraklis. De 2 sterkste teams van de groep stoten door naar de 1/8e finales, net als de 4 beste derdes. . Bergen verliest nipt tegen Italianen Bergen is er niet in geslaagd om zijn 1e groepsmatch in de Europe Cup te winnen. De Henegouwers verloren met het kleinste verschil tegen Reggio Emilia uit Italië: 69-70.

Reggio Emilia stond aan de rust met 32-37 voor, maar Bergen gaf zich niet gewonnen. De Belgen vochten terug en kwamen bij het ingaan van het slotkwart op gelijke hoogte. Maar in een razend spannend slotfase moest Bergen toch het hoofd buigen voor de Italianen.

Door de coronapandemie zijn er maar 3 in plaats van de 6 voorziene groepsmatchen. Die duels worden allemaal deze week afgewerkt in 's-Hertogenbosch.

Morgen kijkt Bergen het Hongaarse team Körmend in de ogen, vrijdag Iraklis. De 2 sterkste teams van de groep stoten door naar de 1/8e finales, net als de 4 beste derdes.

14:44 14 uur 44. Bergen-Reggio Emilia 69-70 (rust: 32-37). Quarters: 18-18, 14-19, 20-15, 17-18 Schutters Bergen: Durham 16, Penava 15, Spencer 11, Smith en Barnes 9, Lambot 4, Van Caeneghem 3 en Mintogo 2. . Bergen-Reggio Emilia 69-70 (rust: 32-37) Quarters: 18-18, 14-19, 20-15, 17-18



Schutters Bergen: Durham 16, Penava 15, Spencer 11, Smith en Barnes 9, Lambot 4, Van Caeneghem 3 en Mintogo 2.