Europese calvarietocht van de Giants blijft duren: 7e nederlaag op rij

21 uur 48. Antwerp verliest ook tegen Monaco. Er valt nog weinig eer te rapen voor de Antwerp Giants in deze EuroCup, want tegen Monaco verloor het ook zijn 7e duel in de groepsfase. Het verschil met de Fransen was nochtans niet bijzonder groot, maar de Giants slaagden er nooit in de laatste kloof te dichten. Uiteindelijk hield Monaco 8 punten over. Met nog 3 matchen voor de boeg is het mathematisch nog niet zeker dat de Giants niet in de top 4 zal eindigen, maar het lijkt na een 0 op 7 wel nagenoeg utopisch. .

21 uur 51. 0 op 6 voor de Antwerp Giants. Ook het begin van de terugronde in de groepsfase van de EuroCup heeft geen overwinning voor de Antwerp Giants opgeleverd. In eigen huis was Krasnodar duidelijk te sterk met 94-114. De Russen gingen verschroeiend van start en hadden bij de pauze het verschil al gemaakt: 22-35 en 17-36 waren de duidelijke cijfers in de eerste twee kwarters, goed voor 39-71 halfweg. Krasnodar nam daarna wat gas terug en Antwerp kon uiteindelijk nog een beetje milderen: 23-24 en 32-19, goed voor 94-114 aan het einde van het verhaal. .

22 uur 01. Bologna is baas in Antwerpen. De Antwerp Giants hebben in hun 5e groepswedstrijd in de EuroCup niet voor een stunt kunnen zorgen tegen de Italiaanse topper Bologna. De club die in 2019 de Champions League won in Antwerpen was ook dinsdagavond heer en meester: 76-95. Bologna, met onder meer Milos Teodosic (ex-LA Clippers) in de gelederen, startte verschroeiend onder impuls van een onstuitbare Adams (24 ptn). De Giants hadden het lastig met het agressieve spel van de Italianen, die telkens ze een tandje bijzetten meteen een kloof sloegen. Bij de rust was het verschil met 10 punten nog aanvaardbaar. In het begin van de 2e helft wekten de Giants even de indruk dat ze er nog een wedstrijd van konden maken, maar regisseur Teodosic (15 punten - 7 assists) hield de thuisploeg steevast op veilige afstand. In het slotkwart flirtte Bologna nog met de century, maar het bleef steken op 95 punten. De Antwerp Giants blijven zo troosteloos laatste in hun poule, met 5 nederlagen in evenveel wedstrijden. Volgende week ontvangen de Giants de Russen van Krasnodar. .