CL basketbal: Oostende kan stunt in Burgos niet overdoen en ligt eruit

20:17

20 uur 17. Oostende kan niet opnieuw stunten tegen Burgo en ligt eruit. Thuis klopte Oostende Burgos, de winnaar van de vorige Champions League, maar in Spanje moest het zijn meerdere erkennen tegen de groepsleider. 88-73 werd het. De Belgische kampioen ligt er zo uit in Groep H. Alleen de top 2 stoot door. Met 1 zege en 4 nederlagen is dat doel weg. .