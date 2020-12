CL basketbal: Oostende is een maatje te klein voor Brindisi

21:46 21 uur 46. Brindisi is te sterk voor Oostende. Oostende heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Burgos van een maand geleden. In de eerste helft was al duidelijk dat Brindisi ter sterk was. De Italianen hadden al een bonus van 22 punten bij de rust. In de tweede helft naderde Oostende wel, op het einde zelfs tot op 6 punten, maar een ultieme versnelling van Brindisi maakte een einde aan alle illusies van de Belgische kampioen. . Brindisi is te sterk voor Oostende Oostende heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Burgos van een maand geleden. In de eerste helft was al duidelijk dat Brindisi ter sterk was. De Italianen hadden al een bonus van 22 punten bij de rust. In de tweede helft naderde Oostende wel, op het einde zelfs tot op 6 punten, maar een ultieme versnelling van Brindisi maakte een einde aan alle illusies van de Belgische kampioen.

21:45 21 uur 45. Oostende-Brindisi 80-92. Quarters: 18-28, 18-30, 22-17, 22-17 Schutters Oostende: Schwartz 16, Mwema 11, Buysse 10, Bratanovic 9, Buysschaert 9, Van der Vuurst de Vries 8, Sylla 5, Troisfontaines 4, Welsh 4, Djordjevic 2, Nakic 2 . Oostende-Brindisi 80-92 Quarters: 18-28, 18-30, 22-17, 22-17

Schutters Oostende: Schwartz 16, Mwema 11, Buysse 10, Bratanovic 9, Buysschaert 9, Van der Vuurst de Vries 8, Sylla 5, Troisfontaines 4, Welsh 4, Djordjevic 2, Nakic 2



21:44 21 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336767678661464067

21:42 21 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336758953980665860

09-12-2020 09-12-2020.

21:53 21 uur 53. Indrukwekkend Oostende stunt tegen CL-kampioen. Oostende zat meteen goed in de wedstrijd tegen Burgos, maar de Spanjaarden kroonden zich vorige maand niet voor niets tot winnaar van de vorige editie van de Champions League. Vanachter de driepuntlijn knokten de bezoekers zich met de ene na de andere bom snel in de match. Beide teams scoorden en lieten scoren en bij de rust (52-53) kon het nog alle kanten uit. In de 2e helft slaagde Oostende er iets beter in om de Spaanse driepunters in bedwang te houden. De jonge Van der Vuurst (11 assists) dirigeerde en vond steun bij een sterke Troisfontaines (23 punten). Toch bleef het spannend tot het slot, waarin Mwema een levensbelangrijke driepunter binnenknalde en oude vos Djordjevic Oostende over de streep trok. De ultieme driepuntspoging van Burgos viel naast: 99-98. Een straffe prestatie van Oostende dus tegen een ploeg die in vorm is. Vorig weekend kreeg het Valencia van Sam Van Rossom nog een pak rammel van Burgos in de Spaanse competitie. . Indrukwekkend Oostende stunt tegen CL-kampioen Oostende zat meteen goed in de wedstrijd tegen Burgos, maar de Spanjaarden kroonden zich vorige maand niet voor niets tot winnaar van de vorige editie van de Champions League. Vanachter de driepuntlijn knokten de bezoekers zich met de ene na de andere bom snel in de match. Beide teams scoorden en lieten scoren en bij de rust (52-53) kon het nog alle kanten uit.

In de 2e helft slaagde Oostende er iets beter in om de Spaanse driepunters in bedwang te houden. De jonge Van der Vuurst (11 assists) dirigeerde en vond steun bij een sterke Troisfontaines (23 punten). Toch bleef het spannend tot het slot, waarin Mwema een levensbelangrijke driepunter binnenknalde en oude vos Djordjevic Oostende over de streep trok. De ultieme driepuntspoging van Burgos viel naast: 99-98.

Een straffe prestatie van Oostende dus tegen een ploeg die in vorm is. Vorig weekend kreeg het Valencia van Sam Van Rossom nog een pak rammel van Burgos in de Spaanse competitie.

21:52 21 uur 52. Oostende-Burgos 99-98 (rust: 52-53). Quarters: 24-26, 28-27, 19-21, 28-24 Schutters Oostende: Troisfontaines 23, Welsh 14, Van der Vuurst 13, Gillet 12, Djordjevic 9, Buysschaert 8, Mwema 8, Nakic 8, Sylla 4 . Oostende-Burgos 99-98 (rust: 52-53) Quarters: 24-26, 28-27, 19-21, 28-24



Schutters Oostende: Troisfontaines 23, Welsh 14, Van der Vuurst 13, Gillet 12, Djordjevic 9, Buysschaert 8, Mwema 8, Nakic 8, Sylla 4

21:51 Slotfase van de match. 21 uur 51. Slotfase van de match. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1326270078271229955

21:50 Vette dunk van Sylla. 21 uur 50. Vette dunk van Sylla Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1326253077113024512

10-11-2020 10-11-2020.

22:00 22 uur . Oostende verliest nipt in Turkije. Oostende is in Istanbul met een 79-74-nederlaag tegen Darussafaka aan de Champions League begonnen. Na het derde kwart was Oostende tot 56-53 genaderd en in het slotkwart werd het 61-60. Het bleef spannend tot de slotminuut, maar de Amerikanen trokken hun Turks team over de streep. Bij Oostende waren Jean-Marc Mwema (20 punten, 5 rebounds) en de Amerikaan Thomas Welsh (16 punten, 9 rebounds) de uitblinkers. Op de tweede speeldag in groep H neemt Oostende het op woensdag 11 november normaliter op tegen het Spaanse club Hereda San Pablo Burgos. . Oostende verliest nipt in Turkije Oostende is in Istanbul met een 79-74-nederlaag tegen Darussafaka aan de Champions League begonnen.

Na het derde kwart was Oostende tot 56-53 genaderd en in het slotkwart werd het 61-60. Het bleef spannend tot de slotminuut, maar de Amerikanen trokken hun Turks team over de streep.



Bij Oostende waren Jean-Marc Mwema (20 punten, 5 rebounds) en de Amerikaan Thomas Welsh (16 punten, 9 rebounds) de uitblinkers.

Op de tweede speeldag in groep H neemt Oostende het op woensdag 11 november normaliter op tegen het Spaanse club Hereda San Pablo Burgos.