Bergen staat op één zege van groepsfase Champions League basketbal

Bergen staat op een zege van de groepsfase. Bergen keek na het eerste kwart aan tegen een achterstand (20-17) maar zette onder impuls van Arik Smith, goed voor 21 punten, de scheve situatie recht. Bij de pauze had Bergen een bonus van 8 punten te pakken: 30-38. In het derde quarter kon Bergen de kloof nog uitbreiden tot 18 punten. In het laatste quarter kwam de zege van Bergen niet meer in gevaar. Vrijdagavond speelt het team van Vedran Bosnic voor een plaats in de poules tegen Bakken Bears uit Denemarken.