Antwerp Giants zakken ook tegen Andorra na de rust door het ijs

20 uur 47. Giants geven voorsprong uit handen in Rusland. De Antwerp Giants hebben hun Europees seizoen geopend met een nederlaag bij de Russische club Lokomotiv Krasnodar. Bij de pauze zag het er nochtans goed uit voor de Belgische topclub. Het team van coach Beghin stond 5 punten voor (40-45). Na de rust sloeg de vermoeidheid toe. De Giants hadden een reis van bijna 24 uur in de benen en Krasnodar kwam onder leiding van voormalig NBA-speler Jordan Crawford beter in zijn spel. Uiteindelijk werd het 89-72. Volgende week hoeft het team niet ver te gaan. Dan komt Andorra op bezoek in Antwerpen. .