Antwerp Giants verliezen ook hun 3e partij in de EuroCup

21 uur 06. Giants zijn niet opgewassen tegen Monaco. Na nederlagen tegen Krasnodar en Andorra gingen de Antwerp Giants ook met de billen bloot in hun 3e partij, in Monaco. In het 1e quarter klampten de Giants aan, maar daarna stond geen maat meer op de thuisploeg. Monaco freewheelde uiteindelijk naar een 96-64-zege. Volgende week trekken de Giants naar Lietkabelis in Litouwen, dat ook zijn eerste 3 wedstrijden heeft verloren. .