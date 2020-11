Antwerp Giants ondergaan ook tegen Krasnodar de wet van de sterkste

21:59 21 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:51 21 uur 51. 0 op 6 voor de Antwerp Giants. Ook het begin van de terugronde in de groepsfase van de EuroCup heeft geen overwinning voor de Antwerp Giants opgeleverd. In eigen huis was Krasnodar duidelijk te sterk met 94-114. De Russen gingen verschroeiend van start en hadden bij de pauze het verschil al gemaakt: 22-35 en 17-36 waren de duidelijke cijfers in de eerste twee kwarters. Krasnodar nam daarna wat gas terug en Antwerp kon uiteindelijk nog een beetje milderen: 23-24 en 32-19, goed voor 94-114 aan het einde van het verhaal. . 0 op 6 voor de Antwerp Giants Ook het begin van de terugronde in de groepsfase van de EuroCup heeft geen overwinning voor de Antwerp Giants opgeleverd. In eigen huis was Krasnodar duidelijk te sterk met 94-114.

22:01 22 uur 01. Bologna is baas in Antwerpen. De Antwerp Giants hebben in hun 5e groepswedstrijd in de EuroCup niet voor een stunt kunnen zorgen tegen de Italiaanse topper Bologna. De club die in 2019 de Champions League won in Antwerpen was ook dinsdagavond heer en meester: 76-95. Bologna, met onder meer Milos Teodosic (ex-LA Clippers) in de gelederen, startte verschroeiend onder impuls van een onstuitbare Adams (24 ptn). De Giants hadden het lastig met het agressieve spel van de Italianen, die telkens ze een tandje bijzetten meteen een kloof sloegen. Bij de rust was het verschil met 10 punten nog aanvaardbaar. In het begin van de 2e helft wekten de Giants even de indruk dat ze er nog een wedstrijd van konden maken, maar regisseur Teodosic (15 punten - 7 assists) hield de thuisploeg steevast op veilige afstand. In het slotkwart flirtte Bologna nog met de century, maar het bleef steken op 95 punten. De Antwerp Giants blijven zo troosteloos laatste in hun poule, met 5 nederlagen in evenveel wedstrijden. Volgende week ontvangen de Giants de Russen van Krasnodar. . Bologna is baas in Antwerpen De Antwerp Giants hebben in hun 5e groepswedstrijd in de EuroCup niet voor een stunt kunnen zorgen tegen de Italiaanse topper Bologna. De club die in 2019 de Champions League won in Antwerpen was ook dinsdagavond heer en meester: 76-95.

21:59 21 uur 59. Antwerp Giants - Bologna: 76-95 (rust: 33-43). Quarters : 19-23, 14-20, 21-28, 22-24 Schutters Antwerp : Fall 16, Smith 16, Jenkins 15, Bleijenbergh 14, Kesteloot 9, Donkor 6. . Antwerp Giants - Bologna: 76-95 (rust: 33-43) Quarters: 19-23, 14-20, 21-28, 22-24

20:22 20 uur 22. 4e nederlaag voor Antwerpen. De Antwerp Giants hebben een 4e nederlaag op een rij geleden in de Eurocup basket. Op bezoek bij Lietkabelis Panevezys in Litouwen werd het 80-73. Beide ploegen stonden na de eerste drie speeldagen nog zonder zege achter hun naam. De Giants begonnen overtuigend dankzij een sterke Ibrahima Fall Faye (14 punten, 9 rebounds) en leidden na het eerste kwart (19-20). Maar daarna nam de thuisploeg over, onder impuls van Gytis Masiulis (26 punten). Bij de pauze stonden de Litouwers 42-35 voor. Na de herneming kwam Antwerp dankzij Kenneth Smith (15 punten en 8 assists) terug tot 60-58, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het kortste eind. Antwerp is nu laatste in groep C. Volgende dinsdag spelen de Giants thuis tegen Virtus Segafredo Bologna. . 4e nederlaag voor Antwerpen De Antwerp Giants hebben een 4e nederlaag op een rij geleden in de Eurocup basket. Op bezoek bij Lietkabelis Panevezys in Litouwen werd het 80-73.

Beide ploegen stonden na de eerste drie speeldagen nog zonder zege achter hun naam. De Giants begonnen overtuigend dankzij een sterke Ibrahima Fall Faye (14 punten, 9 rebounds) en leidden na het eerste kwart (19-20). Maar daarna nam de thuisploeg over, onder impuls van Gytis Masiulis (26 punten). Bij de pauze stonden de Litouwers 42-35 voor. Na de herneming kwam Antwerp dankzij Kenneth Smith (15 punten en 8 assists) terug tot 60-58, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het kortste eind.

Antwerp is nu laatste in groep C. Volgende dinsdag spelen de Giants thuis tegen Virtus Segafredo Bologna.

