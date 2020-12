Antwerp Giants kunnen de 0 dan toch uitvegen in Europa

22:00 22 uur . Antwerp Giants boeken eerste zege. De Antwerp Giants zullen de groepsfase dan toch niet zonder zege afsluiten. Met een uitmatch tegen het ongeslagen Bologna als slotmatch moesten de Giants het in hun voorlaatste match doen tegen Lietkabelis. De Litouwers hadden één zege achter hun naam staan: thuis tegen de Giants. Maar Antwerp nam in eigen huis revanche, al was het verschil niet bijster groot. In de laatste minuut kwam Lietkabelis zelfs terug tot 78-77. Maar daarna nam uitblinker Kenneth Smith zijn ploeg op sleeptouw, op weg naar de 89-77-eindstand. . Antwerp Giants boeken eerste zege De Antwerp Giants zullen de groepsfase dan toch niet zonder zege afsluiten. Met een uitmatch tegen het ongeslagen Bologna als slotmatch moesten de Giants het in hun voorlaatste match doen tegen Lietkabelis. De Litouwers hadden één zege achter hun naam staan: thuis tegen de Giants.

Maar Antwerp nam in eigen huis revanche, al was het verschil niet bijster groot. In de laatste minuut kwam Lietkabelis zelfs terug tot 78-77. Maar daarna nam uitblinker Kenneth Smith zijn ploeg op sleeptouw, op weg naar de 89-77-eindstand.

21:59 21 uur 59. Antwerp Giants-Lietkabelis 86-77. Quarters: 16-16, 27-21, 18-21, 25-19 Schutters Antwerp: Smith 23, Bleijenbergh 14, Van den Eynde 13, Faye 12, Dudzinski 11, Jenkins 6, Branch 4, Donkor 3 . Antwerp Giants-Lietkabelis 86-77 Quarters: 16-16, 27-21, 18-21, 25-19

Schutters Antwerp: Smith 23, Bleijenbergh 14, Van den Eynde 13, Faye 12, Dudzinski 11, Jenkins 6, Branch 4, Donkor 3

09-12-2020

22:02 22 uur 02. Giants mathematisch uitgeschakeld. Het was al een tijdje duidelijk dat de Antwerp Giants de 1/8e finales in de EuroCup niet zouden halen, maar na de nederlaag in Andorra is dat ook mathematisch zeker. De Spanjaarden maakten nog voor de rust het verschil en speelden het in de 2e helft makkelijk uit.

22:00 22 uur . Andorra-Antwerp Giants 82-69. Quarters: 24-17, 26-21, 14-16, 18-15 Schutters Antwerp Giants: Faye 22, Jenkins 18, Branch 10, Smith 8, Bleijenbergh 7, Kesteloot 2, Dudzinski 2 . Andorra-Antwerp Giants 82-69 Quarters: 24-17, 26-21, 14-16, 18-15

Schutters Antwerp Giants: Faye 22, Jenkins 18, Branch 10, Smith 8, Bleijenbergh 7, Kesteloot 2, Dudzinski 2

19-11-2020

21:48 21 uur 48. Antwerp verliest ook tegen Monaco. Er valt nog weinig eer te rapen voor de Antwerp Giants in deze EuroCup, want tegen Monaco verloor het ook zijn 7e duel in de groepsfase. Het verschil met de Fransen was nochtans niet bijzonder groot, maar de Giants slaagden er nooit in de laatste kloof te dichten. Uiteindelijk hield Monaco 8 punten over. Met nog 3 matchen voor de boeg is het mathematisch nog niet zeker dat de Giants niet in de top 4 zal eindigen, maar het lijkt na een 0 op 7 wel nagenoeg utopisch.

Met nog 3 matchen voor de boeg is het mathematisch nog niet zeker dat de Giants niet in de top 4 zal eindigen, maar het lijkt na een 0 op 7 wel nagenoeg utopisch.

21:44 21 uur 44. Antwerp Giants-Monaco 67-75. Quarters: 16-20, 16-24, 17-14, 18-17 Schutters Antwerp: Faye 14, Branch 12, Dudzinski 12, Kesteloot 9, Smith 8, Bleijenbergh 8, Rogiers 2, Jenkins 2 . Antwerp Giants-Monaco 67-75

Quarters: 16-20, 16-24, 17-14, 18-17

Schutters Antwerp: Faye 14, Branch 12, Dudzinski 12, Kesteloot 9, Smith 8, Bleijenbergh 8, Rogiers 2, Jenkins 2

