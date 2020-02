Straf! Belgian Lions spelen topland Litouwen van het parket

De zege is zo goed als binnen voor de Belgian Lions na een indrukwekkend sterk derde kwart. De Belgen gooiden de ene na de andere driepunter door de korf, goed voor een tussenstand van 68-31. De stunt is zo goed als een feit, maar het moet ook gezegd worden: de Litouwers acteren heel zwak hier in Bergen.

21 uur 13. Q2: 40-21 bij de rust. Is er een stunt in de maak? De Belgian Lions domineren ook het tweede kwart en duiken met een voorsprong van maar liefst 19 punten de rust in. Retin Obasohan is voorlopig de uitblinker bij de Lions met 11 punten en 3 steals. .