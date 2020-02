06:35

06 uur 35. "Kippenvel". Het zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat België 1 van de 12 tickets voor de Spelen pakt. Allemand: "Dit is het grote doel van mijn seizoen. Het is nog anders dan de doelstellingen die je hebt met je club. In deze 3 wedstrijden moeten we tot het uiterste gaan. Dit geeft kippenvel. Het zou veel deugd doen om de eerste wedstrijd meteen te winnen en gelanceerd te zijn in het toernooi, ook al zou dat nog niets van zekerheid bieden.".