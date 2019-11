Limburg bezorgt Luik pijnlijke avond, Oostende wint nipt bij Brussels

23:58

23 uur 58. Luik-Limburg United 68-112 (rust: 31-53) . Quarters: 11-24, 20-29, 19-32, 18-27. Na een dramatisch eerste quarter moest Luik de hele avond pijnlijk achter de feiten aanlopen. Limburg doet met een 7e zege en 1 nederlaag even goed als Oostende. Het financieel geplaagd Luik kon - nog steeds zonder buitenlanders - nog niet 1 keer winnen. Jack Gibbs was dé man bij de bezoekers met 21 punten, François Lhoest was het lichtpuntje bij Luik met 14 punten en 11 rebounds. .