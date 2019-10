22:38

22 uur 38. Oostende gaat de boot in bij Limburg United. Limburg United heeft een felbevochten overwinning behaald tegen landskampioen Oostende. De kustploeg leek nochtans op een eenvoudige zege af te stevenen toen ze in het 3e quarter een voorsprong van 15 punten had. Maar in een geweldig 4e kwart sloop er zat in de machine van de bezoekers, terwijl de motor van Limburg United helemaal aansloeg. In spannend slot bezegelde Brown het lot van Oostende vanaf de vrijworplijn. Jared Wilson-Frame was andermaal de beste man bij Limburg met 23 punten.