Antwerp Giants troeven Charleroi af in spannende bekerfinale

20:05

20 uur 05. Charleroi neemt het op tegen de Giants. Charleroi heeft een nipte nederlaag geleden in eigen huis tegen Aalstar (75-74), maar de marge uit de heenmatch (77-86) was groot genoeg om de finale te halen. Op zondag 8 maart daagt Charleroi bekerhouder Antwerp Giants uit in de finale.