Oostende speelt op 16/9 op Tenerife voor Final 8 CL basketbal

14:22

14 uur 22. Oostende speelt op 16 september op Tenerife voor Final 8 . Zes maanden later dan gepland werkt Oostende zijn derde duel in de 1/8e finales van de Champions League basketbal af: op woensdag 16 september op Tenerife. Dat heeft FIBA Europe bevestigd. De inzet is een ticket voor de Final 8, van 30 september tot 4 oktober in Athene. Het seizoen 2019-2020 werd in maart onderbroken door de corona-uitbraak. Normaal had Oostende op 17 maart zijn "belle" moeten spelen. Net zoals in het voetbal is er een Final 8 voor de Champions League. 6 teams hebben al een ticket: AEK Athene (Gri), Zaragoza (Spa), Nymburk (Tsj), Hapoël Jeruzalem (Isr, San Pablo Burgos (Spa) en Türk Telekom (Tur). De laatste 2 tickets zijn voor Oostende of Tenerife, Dijon (Fra) of Nizhny Novgorod. (Rus). .