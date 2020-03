Collectief Oostende dwingt 3e match af in Champions League tegen finalist vorig jaar

Volgende week dinsdag zal Oostende niet tegen een uitzinnig thuispubliek moeten opboksen in Spanje. Uit vrees voor het coronavirus mag Tenerife geen toeschouwers toelaten in de eigen arena.

22 uur 37. Zonder publiek in Tenerife. Volgende week dinsdag zal Oostende niet tegen een uitzinnig thuispubliek moeten opboksen in Spanje. Uit vrees voor het coronavirus mag Tenerife geen toeschouwers toelaten in de eigen arena.

22:30

22 uur 30. Een overwinning om in te kaderen. We speelden bevrijd en hadden de match onder controle. Hopelijk stunten we volgende week, want het gevoel leeft dat we Tenerife aankunnen. Marie De Clerck (general manager BC Oostende).