22:17 22 uur 17. Hoopgevende prestatie van Oostende. Oostende heeft zich nog eens getoond op het Europese niveau. Topper Tenerife, in 2017 eindwinnaar van de Champions League en in 2019 verliezend finalist, had het niet onder de markt. Een minder einde van de wedstrijd van Oostende zorgde voor een verschil van 10 punten in de eindafrekening. Volgende week volgt de return in Oostende. Wie als eerste club 2 onderlinge duels wint, stoot door. . Hoopgevende prestatie van Oostende Oostende heeft zich nog eens getoond op het Europese niveau. Topper Tenerife, in 2017 eindwinnaar van de Champions League en in 2019 verliezend finalist, had het niet onder de markt. Een minder einde van de wedstrijd van Oostende zorgde voor een verschil van 10 punten in de eindafrekening. Volgende week volgt de return in Oostende. Wie als eerste club 2 onderlinge duels wint, stoot door.

22:13 22 uur 13. Tenerife-Oostende: 85-75. Quarters: 29-20, 19-17, 16-21, 21-17. Topschutters Oostende: Desiron 16 punten, Schwartz 13 punten, McIntosh 12 punten. Tenerife-Oostende: 85-75 Quarters: 29-20, 19-17, 16-21, 21-17. Topschutters Oostende: Desiron 16 punten, Schwartz 13 punten, McIntosh 12 punten.

03-03-2020 03-03-2020.

14:05 14 uur 05. Oostende loot zwaar: Tenerife. Oostende moet in de 1/8e finales aan de bak tegen Tenerife, de huidige nummer 4 in de sterke Spaanse competitie en vorig jaar tweede in de Champions League in Antwerpen. De 1/8e finales worden naar een best-of-3 gespeeld. Oostende speelt de 2e match thuis, wedstrijd 1 en eventueel wedstrijd 3 zijn in Spanje. Oostende loot zwaar: Tenerife Oostende moet in de 1/8e finales aan de bak tegen Tenerife, de huidige nummer 4 in de sterke Spaanse competitie en vorig jaar tweede in de Champions League in Antwerpen. De 1/8e finales worden naar een best-of-3 gespeeld. Oostende speelt de 2e match thuis, wedstrijd 1 en eventueel wedstrijd 3 zijn in Spanje.

14:02 14 uur 02. Bij kwalificatie voor Oostende wacht in de kwartfinale het Spaanse Casademont Zaragoza of het Litouwse Lietkabelis. De winnaars van de kwartfinales spelen begin mei de Final Four. Vorig jaar haalde Antwerp de Final Four. Voor eigen publiek veroverden de Giants in het Sportpaleis de derde plaats. Het Italiaanse Bologna won het toernooi na een zege in de finale tegen Tenerife. De Spanjaarden hadden in de halve eindstrijd Antwerp verslagen. Bij kwalificatie voor Oostende wacht in de kwartfinale het Spaanse Casademont Zaragoza of het Litouwse Lietkabelis. De winnaars van de kwartfinales spelen begin mei de Final Four. Vorig jaar haalde Antwerp de Final Four. Voor eigen publiek veroverden de Giants in het Sportpaleis de derde plaats. Het Italiaanse Bologna won het toernooi na een zege in de finale tegen Tenerife. De Spanjaarden hadden in de halve eindstrijd Antwerp verslagen.

18-02-2020 18-02-2020.

21:48 21 uur 48. Oostende wint tegen rode lantaarn. Oostende was al zeker van de volgende ronde en sloot vanavond de groepsfase af met een 8e zege in 14 matchen. Op bezoek in Torun (Polen) ging Oostende op en over zijn tegenstander in het 2e quarter. Bij 68-68 was het nog razend spannend, maar daarna schakelden de kustjongens een versnelling hoger. Oostende won met 70-75 en eindigt 3e in zijn groep. Oostende wint tegen rode lantaarn Oostende was al zeker van de volgende ronde en sloot vanavond de groepsfase af met een 8e zege in 14 matchen. Op bezoek in Torun (Polen) ging Oostende op en over zijn tegenstander in het 2e quarter. Bij 68-68 was het nog razend spannend, maar daarna schakelden de kustjongens een versnelling hoger. Oostende won met 70-75 en eindigt 3e in zijn groep.

21:43 21 uur 43. Torun - Oostende 70-75. Quarters: 26-22, 13-19, 19-18 en 12-16. Topschutters Oostende: McIntosh 14 punten, Van der Vuurst de Vries 13 en Desiron 8. Torun - Oostende 70-75 Quarters: 26-22, 13-19, 19-18 en 12-16. Topschutters Oostende: McIntosh 14 punten, Van der Vuurst de Vries 13 en Desiron 8.