Giants laten zich niet meer uit groepsfase van Champions League knikkeren

21:59 21 uur 59. Antwerp haalt groepsfase met klein verlies. In de heenmatch in Zweden waren de Antwerp Giants nog over de thuisploeg gewalst (60-82), maar in de Lotto Arena toonde Södertälje zich efficiënter dan een nerveus Antwerp. De bezoekers hadden bijna voortdurend de bovenhand en wonnen met 68-73. Dankzij de ruime zege van vorige week stoten de Giants wel door naar de groepsfase van de Champions League. Antwerp haalt groepsfase met klein verlies In de heenmatch in Zweden waren de Antwerp Giants nog over de thuisploeg gewalst (60-82), maar in de Lotto Arena toonde Södertälje zich efficiënter dan een nerveus Antwerp. De bezoekers hadden bijna voortdurend de bovenhand en wonnen met 68-73. Dankzij de ruime zege van vorige week stoten de Giants wel door naar de groepsfase van de Champions League.

21:58 21 uur 58. Antwerp in poule B. Antwerp, dat vorig seizoen verrassend 3e werd in de CL, komt nu in poule B terecht met Hapoel Jeruzalem (Isr), AEK Athene (Gri), Pau Orthez (Fra), Bandirma (Tur), Burgos (Spa), Vechta (Dui) en Wloclawek (Pol). Oostende was als Belgisch kampioen al zeker van de groepsfase (groep A). Antwerp in poule B Antwerp, dat vorig seizoen verrassend 3e werd in de CL, komt nu in poule B terecht met Hapoel Jeruzalem (Isr), AEK Athene (Gri), Pau Orthez (Fra), Bandirma (Tur), Burgos (Spa), Vechta (Dui) en Wloclawek (Pol). Oostende was als Belgisch kampioen al zeker van de groepsfase (groep A).

21:57 21 uur 57. Cijfers. Quarters: 15-26, 16-13, 17-13, 20-21. Vorige week in Zweden waren nog 5 Giants goed voor 10 punten of meer, nu stokte dat op drie. Topschutter was Vincent Kesteloot met 18 punten, Dave Dudzinski had er 11, Hans Vanwijn 10. Cijfers Quarters: 15-26, 16-13, 17-13, 20-21. Vorige week in Zweden waren nog 5 Giants goed voor 10 punten of meer, nu stokte dat op drie. Topschutter was Vincent Kesteloot met 18 punten, Dave Dudzinski had er 11, Hans Vanwijn 10.

21:56 21 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:56 21 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

30-09-2019 30-09-2019.

21:17 21 uur 17. Antwerp Giants met één been in de poulefase. De Antwerp Giants zijn met een klinkende zege aan hun Europese verhaal begonnen. In de tweede ronde van de kwalificaties wonnen de Giants met 60-82 (rust: 21-48) bij Södertälje in Zweden. Liefst 5 spelers scoorden minstens 10 punten bij Antwerp. De Canadees Owen Klassen blonk uit met 18 punten, maar ook Dave Dudzinski (14 ptn), Victor Sanders (13), Dennis Donkor (12) en Luka Rupnik (10) leverden hun bijdrage. Maandag wordt de terugwedstrijd gespeeld in de Lotto Arena. Vorig seizoen maakten de Antwerp Giants indruk door in de Final Four, die plaatsvond in het eigen Sportpaleis, op een derde plaats te eindigen. Antwerp Giants met één been in de poulefase De Antwerp Giants zijn met een klinkende zege aan hun Europese verhaal begonnen. In de tweede ronde van de kwalificaties wonnen de Giants met 60-82 (rust: 21-48) bij Södertälje in Zweden. Liefst 5 spelers scoorden minstens 10 punten bij Antwerp. De Canadees Owen Klassen blonk uit met 18 punten, maar ook Dave Dudzinski (14 ptn), Victor Sanders (13), Dennis Donkor (12) en Luka Rupnik (10) leverden hun bijdrage. Maandag wordt de terugwedstrijd gespeeld in de Lotto Arena. Vorig seizoen maakten de Antwerp Giants indruk door in de Final Four, die plaatsvond in het eigen Sportpaleis, op een derde plaats te eindigen.

21:17 21 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

26-09-2019 26-09-2019.

17:31 17 uur 31. Södertälje heeft in de vorige ronde getoond dat ze snel en efficiënt zijn. Het is een fysiek sterke en goed georganiseerde ploeg. In eigen huis zijn ze niet te onderschatten. Christophe Beghin (coach Antwerp Giants). Södertälje heeft in de vorige ronde getoond dat ze snel en efficiënt zijn. Het is een fysiek sterke en goed georganiseerde ploeg. In eigen huis zijn ze niet te onderschatten. Christophe Beghin (coach Antwerp Giants)

17:31 17 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten