Belgian Lions trekken met perfect rapport naar 2e luik EK-kwalificatie

17:01 17 uur 01. 4 op 4 voor de Belgian Lions. De Belgen hebben zonder veel poespas ook IJsland een 2e keer weggezet. Na een gelijkopgaand 1e kwart konden de Lions freewheelen tot het einde. Uiteindelijk won België nog met bijna 30 punten voorsprong: 90-62.

17:00 17 uur . Bako: "Konden met meer gemak spelen omdat we al gekwalificeerd zijn".

17:00 17 uur . Kesteloot: "Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen in verdediging".

16:59 16 uur 59. België-IJsland 90-62. Quarters: 23-22, 20-11, 23-11, 24-18 // Schutters België: Salumu 15, Kesteloot 13, Libert 11, Bako 10, Schwartz 8, Akyazili 8, Vanwijn 6, Boukichou 5, Casero 5, Lambrecht 4, Bleijenbergh 3, Tumba 2.

16:59 16 uur 59. Bekijk het vierde kwart van België-IJsland in het basketbal.

16:45 16 uur 45. Dé actie uit België-IJsland: No-look-pass van Schwartz naar dunkende Kesteloot.

16:30 16 uur 30. Bekijk het derde kwart van België-IJsland.

16:25 16 uur 25. Knappe actie van Vanwijn tegen IJsland: "Handjes op elkaar voor Hans".

16:00 16 uur . Bekijk het tweede kwart van België-IJsland.

15:30 15 uur 30. Bekijk het eerste kwart van België-IJsland.

15:14 15 uur 14. Belgian Lions gaan voor perfect rapport. Na zeges tegen Portugal (2x) en IJsland verzekerden de Belgische basketballers zich al voor de volgende ronde van de EK-kwalificatie. De laatste thuismatch tegen IJsland is dus een galamatch. Wordt het publiek verwend?

24-02-2019 24-02-2019.

20:32 20 uur 32. Portugal - België 60-70. Quarters: 24-18, 17-13, 15-19, 4-20.

20:31 20 uur 31. Punten Belgian Lions. Van Rossom: 17, Bako 15, Salumu 9, Serron 9, Boukichou 6, Kesteloot 6, Tabu 5; Iarochevitch 2, Mwema 1.

20:30 20 uur 30. Het zag er lang slecht uit voor de Belgian Lions in Portugal, maar cruciale driepunters van Serron en Salumu inspireerden België tot een remonte. In het vierde quarter kon Portugal maar 4 punten maken en de tandem Van Rossom/Bako deden de rest.

19:54 19 uur 54. België wint! De Belgian Lions hebben de klus dan toch geklaard. Dankzij een heel sterk laatste quarter heeft België Portugal opzijgezet met 60-70. Dankzij de zege is België zeker van een ticket voor de kwalificaties voor het EK.

19:33 19 uur 33. De hemel is weer wat opgeklaard voor de Belgen. Bij het begin van het vierde quarter heeft België de achterstand omgezet in een krappe voorsprong: 56-58.

18:56 18 uur 56. Rust: 41-31. Het gaat niet goed met de Belgian Lions in Portugal. Aan de rust kijken de Belgen aan tegen een achterstand van 10 punten: 41-31. België moet winnen om nu al zeker te zijn van de EK-kwalificaties.

02-12-2018 02-12-2018.

22:35 22 uur 35. België overleeft zwakke start in IJsland. De Belgian Lions hebben ook hun 2e match in de prekwalificatie gewonnen. IJsland was furieus begonnen, maar dankzij een sterk 2e quarter klaarde de hemel voor de Belgen nog voor de rust op. Ook in de 2e helft bleven de Lions wisselvallig, maar de zege kwam nooit in gevaar. Zondag kan België zich met winst tegen Portugal verzekeren van de volgende ronde.

22:33 22 uur 33. 2 IJslanders proberen Mwema af te stoppen.

22:32 22 uur 32. IJsland-België 66-79. Quarters: 22-15, 12-28, 16-13, 16-23 // Schutters België: Van Rossom 17, Salumu 15, Boukichou 11, Serron 11, Gillet 9, Tabu 5, Tumba 5, Libert 3, Kesteloot 3.

22:31 22 uur 31. Van Rossom was topschutter tegen IJsland met 17 punten.

08:44 08 uur 44. We mogen IJsland niet onderschatten. Het is een groep die al vele jaren samen is, met uptempo uitpakt en vooral veel honger heeft. Voor eigen publiek kunnen ze altijd wat meer. Het is dan ook aan de orde om de rebound te controleren en vanuit een sterke defense op te bouwen naar collectief basketbal. Bondscoach Dario Gjergja.

08:43 08 uur 43. België recupereert Van Rossom en co. In vergelijking met de vorige interlandperiode half september ziet België enkele jongens terugkeren: Sam Van Rossom, Jean Salumu, Jean-Marc Mwema, Alex Libert en Kevin Tumba zijn nu weer fit voor de dienst.

08:27 08 uur 27. IJsland mist Berlijn-speler, wel van de partij is man van 2,15m. IJsland wordt gecacht door de Canadees Craig Pedersen. Die mist vanavond Martin Hermannsson van Alba Berlijn met een blessure. Wél van de partij is de 2,15m grote Tryggvi Hlinason en ancien Hjalmar Stefansson.

08:24 08 uur 24. Lions vanavond in Reykjavik. De Belgen werken vanavond hun 2e match in de voor-voorronde af: in de Laugardalshollin in Reykjavik is IJsland de gastheer. De eerste match werd thuis nipt gewonnen tegen Portugal. "Willen we in de running blijven voor groepswinst is een zege uiteraard aan de orde", zegt bondscoach Dario Gjerga. De 4 poulewinnaars mogen naar de EK-kwalificatieronde, die in november 2019 begint. De nummers 2 en 3 spelen in de zomer barrages.

29-11-2018 29-11-2018.

27-11-2018 27-11-2018.

22:45 22 uur 45. Ruim verslag van België-Portugal.

22:22 22 uur 22. Lions maken het zichzelf moeilijk, maar winnen. De Belgian Lions hebben Portugal geklopt in hun eerste opdracht richting EK, maar dat gebeurde met minder overschot dan verwacht: 66-65. Nochtans maakten de Belgen een vliegende start en bij de rust stond er al een 15-puntenkloof op het bord. Maar na de rust zakte het in bij de Belgen, waardoor Portugal beter in de match kwam. Na 40 minuten hielden de Lions nog één schamel puntje over van hun riante voorsprong.

22:21 22 uur 21. België-Portugal 66-65. Quarters: 23-14, 18-12, 15-22, 10-17. Punten België: Gillet, Serron en Tabu 11, Boukichou 10, Vanwijn 9, Lecomte 6, Kesteloot 3, Troisfontaines 3, Bako 2.

22:20 22 uur 20. Vanwijn: "Dit is een heel goeie les voor ons".

22:18 22 uur 18. Bekijk de spannende ontknoping.

22:17 22 uur 17. Krappe zege voor Belgian Lions. Oef, België wint, maar wat is het nog spannend geworden. Eén puntje houden de Belgen over van hun riante bonus: 66-65.

22:07 22 uur 07. Spannend slot. België maakt het zichzelf wel heel erg moeilijk en laat Portugal in de slotfase terugkomen tot op 2 punten: 64-62 met nog 2 minuten te gaan. Bondscoach Gjergja leest zijn spelers de levieten tijdens een time-out.

21:49 21 uur 49. Pover derde kwart. België heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn goeie 1e helft. In een erg slap derde quarter lieten de Belgian Lions Portugal weer helemaal in de wedstrijd komen. Serron zorgde met een bom op de buzzer voor wat ademruimte: 56-48.

21:15 21 uur 15. 15 punten verschil bij de rust. België gaat rusten met een ruime voorsprong: 41-26. In het begin van het 2e quarter stokte de Belgische motor even, waardoor Portugal dichter kon sluipen. Maar bondscoach Gjergja schudde zijn team wakker en in de slotminuten van de 1e helft zetten de Lions toch weer een ruime kloof op het bord.

20:48 20 uur 48. Prima eerste quarter. De Belgen zijn goed begonnen aan hun eerste opdracht. Boukichou en Tabu stuwden de Lions naar een 13-0 en 19-4-voorsprong. In de slotfase van het eerste kwart knabbelde Portugal wel nog wat aan de achterstand: 23-14 na 10 minuten.

20:45 20 uur 45. België maakt sterke start tegen Portugal: 13-0.