Red Hawks verliezen een 2e keer op EK baseball, ook Italië te sterk

06:51 06 uur 51. Gastland Italië is te sterk voor puntenloos België. Na de pijnlijke 11-12-nederlaag in groepsmatch 1 tegen Oostenrijk waren de Belgische EK-kansen al gehypothekeerd. En gisteravond verloren de Belgische baseballers ook hun 2e duel tegen gastland Italië: 3-14. Italië mag zo naar de kwartfinales. De Italianen kenden geen genade met de ploeg van manager Filip Van Der Meiren. Beslissend waren in de zevende slagbeurt een tweehonkslag van Dario Pizzano en een homerun van Alberto Mineo. Daarmee was een verschil van tien runs bereikt. Vijf Belgische pitchers hadden geen antwoord op het Italiaanse slaggeweld. Met alleen nog het duel met Griekenland voor de boeg is België het enige van de 4 landen zonder punten. Want Griekenland verraste maandag door Oostenrijk na 12 innings te verslaan (14-13). Een van die 3 landen gaat met Italië mee naar de beste 8. Italië zet in eigen land alles op het behalen van de eerste titel sinds 2012. Sindsdien heerst de continentale rivaal Nederland. Met chef-coach Mike Piazza hebben de Azzurri niet alleen een technische leider met spelerservaring in de Amerikaanse Major League, de vroegere catcher Piazza is zelfs opgenomen in de eregalerij Hall of Fame. . Gastland Italië is te sterk voor puntenloos België Na de pijnlijke 11-12-nederlaag in groepsmatch 1 tegen Oostenrijk waren de Belgische EK-kansen al gehypothekeerd. En gisteravond verloren de Belgische baseballers ook hun 2e duel tegen gastland Italië: 3-14. Italië mag zo naar de kwartfinales.



De Italianen kenden geen genade met de ploeg van manager Filip Van Der Meiren. Beslissend waren in de zevende slagbeurt een tweehonkslag van Dario Pizzano en een homerun van Alberto Mineo. Daarmee was een verschil van tien runs bereikt. Vijf Belgische pitchers hadden geen antwoord op het Italiaanse slaggeweld.



Met alleen nog het duel met Griekenland voor de boeg is België het enige van de 4 landen zonder punten. Want Griekenland verraste maandag door Oostenrijk na 12 innings te verslaan (14-13). Een van die 3 landen gaat met Italië mee naar de beste 8.



Italië zet in eigen land alles op het behalen van de eerste titel sinds 2012. Sindsdien heerst de continentale rivaal Nederland. Met chef-coach Mike Piazza hebben de Azzurri niet alleen een technische leider met spelerservaring in de Amerikaanse Major League, de vroegere catcher Piazza is zelfs opgenomen in de eregalerij Hall of Fame.

14-09-2021 14-09-2021.

10:57 10 uur 57. Volgende ronde is veraf. België mikt in dit toernooi waaraan zestien landen meedoen, op een plek bij de beste acht. Twee jaar geleden eindigde België in Duitsland als zevende. Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken. Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland. . Volgende ronde is veraf België mikt in dit toernooi waaraan zestien landen meedoen, op een plek bij de beste acht. Twee jaar geleden eindigde België in Duitsland als zevende.



Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken.



Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland.