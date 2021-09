Pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk hypothekeert EK-kansen van Red Hawks

België mikt in dit toernooi waaraan zestien landen meedoen, op een plek bij de beste acht. Twee jaar geleden eindigde België in Duitsland als zevende. Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken. Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland.

10 uur 57. Volgende ronde is veraf. België mikt in dit toernooi waaraan zestien landen meedoen, op een plek bij de beste acht. Twee jaar geleden eindigde België in Duitsland als zevende. Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken. Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland. .

10:55

10 uur 55. België-Oostenrijk: 11-12. België is zondag aan het Europees kampioenschap baseball in Italië begonnen met een pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk: 11-12. In Avigliani bij Turijn bogen de Red Hawks, de Belgische baseballers, in de negende slagbeurt voor de tegenstander. Een voorsprong van 11-9 leek veilig genoeg. Maar op het werpen van Kenny Van den Branden liepen de honken vol en met twee uit was de tweehonkslag van Ferdinand Obed voldoende voor drie runs. Homeruns van Benjamin Goffaux en Robin Roevens hadden de wedstrijd in het voordeel van de ploeg van manager Filip Van Der Meiren gekanteld. Maar Obed besloot anders. Na zes slagbeurten stond er nog een voorsprong van 7-4 voor Oostenrijk op het scorebord. De nederlaag van België was een daverende verrassing. Op de wereldranglijst nemen de Red Hawks de 27e plaats in, Oostenrijk is 34e. Drew Janssen, de startende werper, kon de Oostenrijkers niet bedwingen. In de zevende innings werd de 21-jarige Janssen, die het in het Amerikaanse collegebaseball goed doet, vervangen door veteraan Kenny Van den Branden. De routinier, 33 jaar inmiddels, slaagde er niet in het werk naar behoren af te maken. .