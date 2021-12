22:02

22 uur 02. Lianne Tan naar 2e ronde, andere Belgen out. Lianne Tan heeft als enige Belg de eerste ronde van het WK badminton overleefd. Tan was in 2 sets te sterk voor de Australische Chen (21-16, 21-19). In de volgende ronde komt ze uit tegen het 9e reekshoofd, de Thaise Chochuwong. Voor Maxime Moreels is het afgelopen na een 21-18, 21-9-nederlaag tegen de Braziliaan Coelho. Ook het dubbelduo Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques ligt er meteen uit, na verlies tegen een Russisch koppel. .