Voorronde EK badminton in Aartselaar: Red Shuttles krijgen tik van Rusland

23:03 23 uur 03. Rusland is maatje te groot voor de Belgen. Het Belgische gemengde badmintonteam heeft vrijdag haar tweede kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK van 2021 verloren. Rusland was in Aartselaar met 5-0 te sterk voor de Red Shuttles. Rusland is na twee zeges bijna zeker van kwalificatie.

In het eerste duel verloor Maxime Moreels (BWF-97) met 2-1 (21-8, 19-21 en 21-16) van Vladimir Malkov (BWF 73). Lianne Tan (BWF 45), de Belgische nummer één bij de vrouwen, verloor vervolgens in twee sets (21-15 en 21-13) van Jevgeniya Kosetskaya (BWF 25).

Het dubbelpaar bij de mannen, Julien Carraggi en Jona Van Nieuwkerke, moest met 21-15 en 21-14 de duimen leggen voor Vladimir Ivanov en Ivan Sozonov. Hiermee was het duel tussen België en Rusland al beslist.

Later op de avond verloren Lotte Geerts en Mare Van Britsom nog met 2-0 (21-6 en 21-2) van Anastasiia Akchurina en Olga Morozova. Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques gingen in het gemengd dubbel ook met 2-0 (21-9 en 21-3) onderuit tegen Rodion Alimov en Alina Davletova.

Eerder op de dag won Zwitserland met 4-1 van Polen. België treft de Polen zaterdag vanaf 15u.

07:34 07 uur 34. The Red Shuttles kloppen Zwitserland met 3-2. Op de eerste van 3 matchdagen hebben de Belgische badmintonners afgerekend met Zwitserland. Het werd 3-2.



In de 1e partij wonnen Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques met 2-1 (15-21, 22-20, 21-14) in het gemengde dubbel van Tobias Kuenzi en Jenjira Stadelmann. Nadien klopte Maxime Moreels in het mannenenkel Christian Kirchmayr met 2-1 (21-14, 19-21, 21-15). Lianne Tan stelde vervolgens de Belgische zege veilig tegen Sabrina Jaquet (21-13, 21-14) in het vrouwenenkel.

De Zwitsers Tobias Kuenzi en Nicolas A. Mueller versloegen in het mannendubbel Julien Carraggi en Jona Van Nieuwkerke met 2-0 (21-19, 21-18). Tot slot won Zwitserland ook het vrouwendubbel. Lise Jaques en Mare Van Britsom gingen ten onder tegen Sabrina Jaquet en Jenjira Stadelmann in 2-0 (21-18, 21-14).



Rusland-Polen eindigde op 5-0.

