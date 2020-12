Kwalificaties EK badminton in Aartselaar: Red Shuttles openen met winst

07:34

07 uur 34. The Red Shuttles kloppen Zwitserland met 3-2. Op de eerste van 3 matchdagen hebben de Belgische badmintonners afgerekend met Zwitserland. Het werd 3-2. In de 1e partij wonnen Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques met 2-1 (15-21, 22-20, 21-14) in het gemengde dubbel van Tobias Kuenzi en Jenjira Stadelmann. Nadien klopte Maxime Moreels in het mannenenkel Christian Kirchmayr met 2-1 (21-14, 19-21, 21-15). Lianne Tan stelde vervolgens de Belgische zege veilig tegen Sabrina Jaquet (21-13, 21-14) in het vrouwenenkel. De Zwitsers Tobias Kuenzi en Nicolas A. Mueller versloegen in het mannendubbel Julien Carraggi en Jona Van Nieuwkerke met 2-0 (21-19, 21-18). Tot slot won Zwitserland ook het vrouwendubbel. Lise Jaques en Mare Van Britsom gingen ten onder tegen Sabrina Jaquet en Jenjira Stadelmann in 2-0 (21-18, 21-14). Rusland-Polen eindigde op 5-0. .