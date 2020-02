18:08

18 uur 08. Zware nederlaag voor Belgische vrouwen tegen Rusland. Rusland heeft België meteen op een flinke nederlaag getrakteerd. De Belgische vrouwen hadden niets in de pap te brokken tegen de sterke Russinnen. Lianne Tan won nog een setje, maar vervolgens verloren Clara Lassaux en Joke De Langhe telkens met 2-0. Ook in de twee dubbelspelen trok Rusland in twee sets aan het langste eind. België speelt in groep 2 nog tegen Litouwen en IJsland. Litouwen opende met een 4-1 zege tegen IJsland. De winnaar van de zeven poules stoot door naar de kwartfinales, net als de beste tweede.