18 uur 04. In Gent zijn de coronamaatregelen voor de Zesdaagse aangescherpt. De traditionele sfeer op het middenplein zal misschien wat ontbreken aangezien er geen drankje mag genuttigd worden in de zaal. Kenny De Ketele: "Uiteindelijk mogen we niet vergeten dat de Zesdaagse van Gent een sportevenement is. Ik weet dat velen komen voor de ambiance. Bij deze wil ik hen vriendelijk uitnodigen toch af te komen en te kijken hoe er gestreden wordt op de piste." "De laatste edities verliepen bijzonder spannend. Iedere sportliefhebber moet dit toch kunnen appreciëren? Ga tussendoor eens een pintje drinken, maar laat dit jaar de sport primeren." "Vergeet niet dat er vorig jaar niets was. Als die maatregelen ervoor zorgen dat wij kunnen sporten en ons ding kunnen doen, is dat schitterend. Kom toch maar netjes genieten in 't Kuipke. Het zal sowieso de moeite zijn." .