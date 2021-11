Ze deden een haasje-over met Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die de eerste ploegkoers van de avond wonnen. De Denen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gingen erover in de tijdrit van 500 meter, de voorlaatste race, en liepen nog wat verder weg in de tweede ploegkoers. Die werd gewonnen door Fabio Van Den Bossche en Vincent Hoppezak, het jonge Belgisch-Nederlandse duo. De Denen tellen 147 punten, De Ketele en Ghys volgen als enige team nog in dezelfde ronde met 132 punten.

07 uur 06. Denen sluiten nacht 2 op kop af. Ze deden een haasje-over met Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die de eerste ploegkoers van de avond wonnen. De Denen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gingen erover in de tijdrit van 500 meter, de voorlaatste race, en liepen nog wat verder weg in de tweede ploegkoers. Die werd gewonnen door Fabio Van Den Bossche en Vincent Hoppezak, het jonge Belgisch-Nederlandse duo. De Denen tellen 147 punten, De Ketele en Ghys volgen als enige team nog in dezelfde ronde met 132 punten. .

23 uur 17. De G-Sporters konden zich op woensdag eveneens aan het publiek van 't Kuipke laten zien. Dit in de nummers tijdrit over 500 meter, tijdrit over 10 ronden en een achtervolging over 2500 meter. De tijdrit over 500 meter ging naar de Brit Blaine Hunt voor Niels Verschaeren en de Brit Louis Rolfe. De tijdrit over 10 ronden werd gewonnen door de tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur. Zij lieten onder andere Niels Verschaeren en de Brit Blaine Hunt achter zich. Als sluitstuk volgde een achtervolging over 2.500 meter. Ewoud Vromant nam daarin de maat van de Brit Louis Rolfe. .

21 uur 34. Denen aan de leiding. In Gent maken ze zich klaar voor de eerste jacht van de avond. De leiding is in handen van Morkov en Hansen, die dankzij hun gesprokkel als eerste de kaap van 100 punten hebben gerond en dus een bonusronde hebben ontvangen. .

21 uur 24. Iedere aanwezige moet een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en wij legden sinds gisteren al bijkomend een mondmaskerplicht op. Alles is heel goed verlopen op de openingsavond. Ik heb de indruk dat de mensen deze maatregelen er graag bij nemen, als al de rest er kan zijn zoals het is. Ik hoor nu ook dat men deze lijn verder doortrekt naar voetbalwedstrijden. In feite namen wij al de maatregelen die binnenkort van kracht worden. Gelukkig maar. Anders moesten we dat zaterdag al bijschaven en dat zou wellicht problemen opgeleverd hebben. Organisator Gert Van Goolen na de beslissingen van het Overlegcomité.

19 uur 01. Europese kampioenen veranderen het geweer van schouder: "Pieken naar nevennummers". De Nederlanders Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik mochten zich voor de start van de Gentse zesdaagse tot de topfavorieten rekenen, maar op de eerste avond liep het al fout voor de Europese kampioenen. Ze staan al op vijf ronden en kunnen een kruis maken over hun winstkansen in 't Kuipke. "Ik ben mezelf tijdens die eerste avond ongelooflijk hard tegen gekomen. Daar baal ik enorm van. Ik wou hier echt presteren en me laten zien in Gent", sakkert Van Schip. "In de Zesdaagse van Kopenhagen (waar ze derde werden) liep het wel goed. Daar hebben Havik en ik laten zien dat we waardige Europese kampioenen zijn." De piste in Kopenhagen is 250 meter lang, die in 't Kuipke slechts 166 meter. "Daar wil ik me niet achter wegsteken. Je moet ook je ding kunnen doen op een kortere piste en dat lukte mij dinsdag dus niet. Misschien is de periode tussen het einde in Denemarken en de start in Gent wat te kort. De tijd om te recupereren tussen die evenementen is wellicht te klein. En het was hier in Gent vanaf dag één oorlog." Met vijf ronden achterstand kunnen de Europese kampioenen geen rol van betekenis meer spelen voor de eindzege. "Wij moeten nu omschakelen naar een andere strategie. Wij zijn naar hier gekomen om te laten zien dat wij heel snel kunnen fietsen en dat zullen we zeker doen. We moeten de wonden likken en pieken naar de nevennummers in Gent. En werken naar de Zesdaagse van Rotterdam die er binnenkort zit aan te komen. Daar willen we opnieuw knallen." .