De Nederlanders Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik mochten zich voor de start van de Gentse zesdaagse tot de topfavorieten rekenen, maar op de eerste avond liep het al fout voor de Europese kampioenen. Ze staan al op vijf ronden en kunnen een kruis maken over hun winstkansen in 't Kuipke.

"Ik ben mezelf tijdens die eerste avond ongelooflijk hard tegen gekomen. Daar baal ik enorm van. Ik wou hier echt presteren en me laten zien in Gent", sakkert Van Schip. "In de Zesdaagse van Kopenhagen (waar ze derde werden) liep het wel goed. Daar hebben Havik en ik laten zien dat we waardige Europese kampioenen zijn."

De piste in Kopenhagen is 250 meter lang, die in 't Kuipke slechts 166 meter. "Daar wil ik me niet achter wegsteken. Je moet ook je ding kunnen doen op een kortere piste en dat lukte mij dinsdag dus niet. Misschien is de periode tussen het einde in Denemarken en de start in Gent wat te kort. De tijd om te recupereren tussen die evenementen is wellicht te klein. En het was hier in Gent vanaf dag één oorlog."

Met vijf ronden achterstand kunnen de Europese kampioenen geen rol van betekenis meer spelen voor de eindzege. "Wij moeten nu omschakelen naar een andere strategie. Wij zijn naar hier gekomen om te laten zien dat wij heel snel kunnen fietsen en dat zullen we zeker doen. We moeten de wonden likken en pieken naar de nevennummers in Gent. En werken naar de Zesdaagse van Rotterdam die er binnenkort zit aan te komen. Daar willen we opnieuw knallen."