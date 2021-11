23:52

23 uur 52. We zijn alert, we sprokkelen punten en we komen voorlopig niet in de problemen. Ik zie veel fouten, maar bij Robbe en mezelf gaat het vanzelf en dat is leuk. We hebben hier jaren in geïnvesteerd en plukken er de vruchten van. De concurrentie? Na 1 jacht kun je nog niet te veel zeggen, maar Jonas Rickaert en Silvan Dillier hebben me wel verrast. . Kenny De Ketele.