08 uur 25. De Buyst: "Gunstige koerssituatie voor ons". Jasper De Buyst had niet zijn beste dag, toch staat hij aan de leiding met zijn Lotto-kompaan Roger Kluge. "Omdat we optimaal gebruik hebben gemaakt van de koerssituatie. Die was gunstig voor ons", legt hij uit. Het Belgisch-Duitse duo leidt met een ronde voorsprong, niet op punten. "Wij voelen ons nog niet top. De Ketele-Ghys en Morkov-Hansen rijden sterker rond. Zij gingen er in elk nummer vol voor, wij hebben onze wedstrijden uitgekozen", legt De Buyst uit. De toeschouwers waren er, zij moesten wel rekening houden met de omstandigheden. "Het was anders, maar het viel goed mee. Ze amuseren zich heb ik de indruk." "Het zag er ook oké uit. Normaal gezien staan de mensen schouder tegen schouder, nu stonden ze in groepjes te kijken. Gezellig én verantwoord. Hopelijk kan dat zo blijven", besluit de leider. .

23 uur 52. We zijn alert, we sprokkelen punten en we komen voorlopig niet in de problemen. Ik zie veel fouten, maar bij Robbe en mezelf gaat het vanzelf en dat is leuk. We hebben hier jaren in geïnvesteerd en plukken er de vruchten van. De concurrentie? Na 1 jacht kun je nog niet te veel zeggen, maar Jonas Rickaert en Silvan Dillier hebben me wel verrast. . Kenny De Ketele.