22:07 Er werd vanavond ook afscheid genomen van Jolien D'hoore. Na een fraaie carrière heeft zij haar fiets aan de haak gehangen. Ze werd dan ook in de bloemetjes gezet. . 22 uur 07. Er werd vanavond ook afscheid genomen van Jolien D'hoore. Na een fraaie carrière heeft zij haar fiets aan de haak gehangen. Ze werd dan ook in de bloemetjes gezet.

22:03 De Denen Michael Morkov en Lasse Norman Hansen hebben hun voorsprong nog wat uitgebreid. In de ploegafvalling gingen ze met de 1e plaats aan de haal. Voor De Ketele/Ghys. 22 uur 03. De Denen Michael Morkov en Lasse Norman Hansen hebben hun voorsprong nog wat uitgebreid. In de ploegafvalling gingen ze met de 1e plaats aan de haal. Voor De Ketele/Ghys.

22:01 Op de 5e dag van de Zesdaagse waren de vrouwen vanavond aan zet in het omnium. Lotte Kopecky spurtte in de scratch naar de zege. Kopecky ging ook met de 1e plaats aan de haal in de tempo race. . 22 uur 01. Op de 5e dag van de Zesdaagse waren de vrouwen vanavond aan zet in het omnium. Lotte Kopecky spurtte in de scratch naar de zege. Kopecky ging ook met de 1e plaats aan de haal in de tempo race.

12:45 12 uur 45. Michel Vaarten over "heroische" carrière: "Ik ging altijd rechtdoor, als renner en bondscoach". Michel Vaarten over "heroische" carrière: "Ik ging altijd rechtdoor, als renner en bondscoach"

12:36 12 uur 36. Jasper De Buyst: "Ik sta open voor gesprek over Parijs 2024". Jasper De Buyst: "Ik sta open voor gesprek over Parijs 2024"

12:25 12 uur 25. Ghys pakt uit: "Gewoon genieten en ultieme droom om dit met Kenny te doen". Ghys pakt uit: "Gewoon genieten en ultieme droom om dit met Kenny te doen"

12:00 12 uur . Kopecky: "Na 2 weken vakantie is dit zege met bloedsmaakje". Kopecky: "Na 2 weken vakantie is dit zege met bloedsmaakje"

08:47 08 uur 47. 2 topduo's op een zakdoek. De Deense favorieten Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen blijven als leiders rondrijden. De wereldkampioenen sprokkelden 263 punten, maar de Belgische titelverdedigers Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn niet veraf met 252 punten. Er is nog 1 ander team in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met zijn Duitse Lotto-ploegmaat Roger Kluge (204 punten). Iljo Keisse en Mark Cavendish verloren wat ronden: ze tellen 178 punten, maar wel al op 3 ronden. Op vijf ronden staan de Belgen Otto Vergaerde en Jules Hesters (109 punten). De rest van het pak volgt op negen of meerdere ronden. . 2 topduo's op een zakdoek De Deense favorieten Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen blijven als leiders rondrijden. De wereldkampioenen sprokkelden 263 punten, maar de Belgische titelverdedigers Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn niet veraf met 252 punten.



Er is nog 1 ander team in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met zijn Duitse Lotto-ploegmaat Roger Kluge (204 punten).



Iljo Keisse en Mark Cavendish verloren wat ronden: ze tellen 178 punten, maar wel al op 3 ronden. Op vijf ronden staan de Belgen Otto Vergaerde en Jules Hesters (109 punten). De rest van het pak volgt op negen of meerdere ronden.

07:51 07 uur 51. Lotte Kopecky wint puntenkoers. Voor het eerst deze week draaiden de vrouwen rondjes op de piste in Gent. Lotte Kopecky loste klokslag middernacht alle verwachtingen in en toonde zich in de puntenkoers de beste van het pak. De wereldkampioene haalde 68 punten, Shari Bossuyt legde beslag op de tweede plaats met 44 punten, de Nederlandse Marit Raaijmakers werd derde met 32 punten. . Lotte Kopecky wint puntenkoers Voor het eerst deze week draaiden de vrouwen rondjes op de piste in Gent. Lotte Kopecky loste klokslag middernacht alle verwachtingen in en toonde zich in de puntenkoers de beste van het pak. De wereldkampioene haalde 68 punten, Shari Bossuyt legde beslag op de tweede plaats met 44 punten, de Nederlandse Marit Raaijmakers werd derde met 32 punten.



23:17 23 uur 17. De Ketele en Ghys winnen eerste ploegkoers van de avond. Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen staan na de eerste ploegkoers van de derde avond op kop van het klassement in de Zesdaagse van Gent. De wereldkampioenen hebben 247 punten achter hun naam staan. In dezelfde ronde staan Kenny De Ketele en Robby Ghys, met 10 punten minder dan de Denen. In de Memorial Patrick Sercu, een ploegkoers over één uur, werd er opnieuw spektakel geleverd. Vier teams, Mørkøv/Hansen, De Ketele/Ghys, De Buyst/Kluge en Keisse/Cavendish, mochten dit nummer in dezelfde ronde aanvatten. Van bij de start zat het spel meteen op de wagen. Op 30 ronden van het einde trokken De Ketele en Ghys opnieuw in de aanval. De Deense wereldkampioenen counterden. Zij slaagden er in de laatste twee ronden alsnog in een ronde terug te nemen op De Ketele/Ghys. Deze laatsten behaalden wel de zege en de bijhorende 20 punten. In de stand blijven ze zo de Denen netjes in het vizier houden. De Buyst en Kluge lijken af te stevenen op de resterende podiumplaats. . De Ketele en Ghys winnen eerste ploegkoers van de avond Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen staan na de eerste ploegkoers van de derde avond op kop van het klassement in de Zesdaagse van Gent. De wereldkampioenen hebben 247 punten achter hun naam staan. In dezelfde ronde staan Kenny De Ketele en Robby Ghys, met 10 punten minder dan de Denen. In de Memorial Patrick Sercu, een ploegkoers over één uur, werd er opnieuw spektakel geleverd. Vier teams, Mørkøv/Hansen, De Ketele/Ghys, De Buyst/Kluge en Keisse/Cavendish, mochten dit nummer in dezelfde ronde aanvatten. Van bij de start zat het spel meteen op de wagen. Op 30 ronden van het einde trokken De Ketele en Ghys opnieuw in de aanval. De Deense wereldkampioenen counterden. Zij slaagden er in de laatste twee ronden alsnog in een ronde terug te nemen op De Ketele/Ghys. Deze laatsten behaalden wel de zege en de bijhorende 20 punten. In de stand blijven ze zo de Denen netjes in het vizier houden. De Buyst en Kluge lijken af te stevenen op de resterende podiumplaats.

23:00 23 uur . Zieke Rickaert verlaat Kuipke. Iets over halfweg tijdens de eerste ploegkoers van de avond heeft Jonas Rickaert, teamgenoot van Silvan Dillier, de piste moeten verlaten. De renner voelde zich ziek. Rickaert wordt de rest van de avond geneutraliseerd. Dillier zal de individuele nummers die nog moeten gereden worden afwerken. Eerder op de avond zetten Rickaert en Dillier nog de ploegafvalling naar hun hand. . Zieke Rickaert verlaat Kuipke Iets over halfweg tijdens de eerste ploegkoers van de avond heeft Jonas Rickaert, teamgenoot van Silvan Dillier, de piste moeten verlaten. De renner voelde zich ziek. Rickaert wordt de rest van de avond geneutraliseerd. Dillier zal de individuele nummers die nog moeten gereden worden afwerken. Eerder op de avond zetten Rickaert en Dillier nog de ploegafvalling naar hun hand.

06:17 06 uur 17. Deense wereldkampioen behouden koppositie. Michael Morkov en Lasse Norman Hansen hebben de derde nacht van de 80e Zesdaagse van Gent afgesloten als leiders. De Deense wereldkampioenen pakten een bonusronde dankzij hun 212 punten. Twee duo's volgen in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met de Duitser Roger Kluge (156 punten) en Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish (145 punten). Kenny De Ketele en Robbe Ghys moeten dus al een ronde goedmaken, maar met hun puntentotaal van 187 is ook voor hen een bonusronde in zicht. . Deense wereldkampioen behouden koppositie Michael Morkov en Lasse Norman Hansen hebben de derde nacht van de 80e Zesdaagse van Gent afgesloten als leiders. De Deense wereldkampioenen pakten een bonusronde dankzij hun 212 punten.

Twee duo's volgen in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met de Duitser Roger Kluge (156 punten) en Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish (145 punten). Kenny De Ketele en Robbe Ghys moeten dus al een ronde goedmaken, maar met hun puntentotaal van 187 is ook voor hen een bonusronde in zicht.

06:15 06 uur 15. Tuur Dens heeft zieke partner. Geen Marc Hester op de derde avond van de 80e Zesdaagse van Gent. De 36-jarige Deen is ziek. Hester vormt in 't Kuipke een team met de 21-jarige Tuur Dens. Dit koppel, dat laatste staat, wordt nu geneutraliseerd. Dens moet wel de individuele nummers afwerken op de derde avond. . Tuur Dens heeft zieke partner Geen Marc Hester op de derde avond van de 80e Zesdaagse van Gent. De 36-jarige Deen is ziek. Hester vormt in 't Kuipke een team met de 21-jarige Tuur Dens. Dit koppel, dat laatste staat, wordt nu geneutraliseerd. Dens moet wel de individuele nummers afwerken op de derde avond.

06:15 Iljo Keisse verzorgt de show:. 06 uur 15. Iljo Keisse verzorgt de show: