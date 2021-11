Dag 5 Zesdaagse Gent: Mørkøv/Hansen gaan als leiders slotdag in

09:44 09 uur 44. Ontknoping live op alle Sporza-kanalen. U kunt de spannende ontknoping van de 80e Gentse Zesdaagse live op Sporza volgen. Na het Journaal van 13 u. streamen we hierboven de slotnamiddag. Vanaf 16.20 u. is de laatste en beslissende ploegkoers ook op Eén te bekijken. En op Radio 1 kunt u natuurlijk terecht voor flitsen. . Ontknoping live op alle Sporza-kanalen U kunt de spannende ontknoping van de 80e Gentse Zesdaagse live op Sporza volgen. Na het Journaal van 13 u. streamen we hierboven de slotnamiddag. Vanaf 16.20 u. is de laatste en beslissende ploegkoers ook op Eén te bekijken. En op Radio 1 kunt u natuurlijk terecht voor flitsen.

3 duo's in zelfde ronde, Mørkøv/Hansen op kop. Door het spannende verloop van de 5e avond krijgen we vanmiddag een duel met 3 duo's om de eindzege in Gent. De Denen Mørkøv en Hansen staan al 4 dagen op kop en gaan met 319 punten de slotdag in. Ze worden op de voet gevolgd door de titelverdedigers (van 2019), Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die 304 punten tellen. Jasper De Buyst en Roger Kluge hebben 252 punten. Als vierde op 2 ronden rijden Iljo Keisse en Mark Cavendish (234 punten) rond. De rest volgt op 7 ronden en meer.



Keisse en Cavendish winnen slotploegkoers. Kluge en De Buyst waren ook goed op dreef in de 2e ploegkoers van de dag. Maar de winnaars van de eerste ploegkoers moesten de zege 's nachts aan Keisse en Cavendish laten. De 2 duo's namen wel een ronde.

Kopecky wint alle omniumnummers. Lotte Kopecky is niet voor niets een wereldtopper op de piste. De wereldkampioene puntenkoers haalde ook de eerste plaats in de laatste 2 omniumnummers: de afvalling en de puntenkoers. Ze won het vrouwenomnium met 156 punten, voor Shari Bossuyt met 126 punten en de Nederlandse Amy Pieters met 124 punten.



Ze won het vrouwenomnium met 156 punten, voor Shari Bossuyt met 126 punten en de Nederlandse Amy Pieters met 124 punten.







In de Madison ging de zege naar het duo Kluge/De Buyst. Zij gaven Keisse/Cavendish het nakijken na 40 minuten koersen.

Er werd vanavond ook afscheid genomen van Jolien D'hoore. Na een fraaie carrière heeft zij haar fiets aan de haak gehangen. Ze werd dan ook in de bloemetjes gezet.

De Denen Michael Morkov en Lasse Norman Hansen hebben hun voorsprong nog wat uitgebreid. In de ploegafvalling gingen ze met de 1e plaats aan de haal. Voor De Ketele/Ghys.

Op de 5e dag van de Zesdaagse waren de vrouwen vanavond aan zet in het omnium. Lotte Kopecky spurtte in de scratch naar de zege. Kopecky ging ook met de 1e plaats aan de haal in de tempo race.

2 topduo's op een zakdoek. De Deense favorieten Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen blijven als leiders rondrijden. De wereldkampioenen sprokkelden 263 punten, maar de Belgische titelverdedigers Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn niet veraf met 252 punten. Er is nog 1 ander team in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met zijn Duitse Lotto-ploegmaat Roger Kluge (204 punten). Iljo Keisse en Mark Cavendish verloren wat ronden: ze tellen 178 punten, maar wel al op 3 ronden. Op vijf ronden staan de Belgen Otto Vergaerde en Jules Hesters (109 punten). De rest van het pak volgt op negen of meerdere ronden.



Er is nog 1 ander team in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met zijn Duitse Lotto-ploegmaat Roger Kluge (204 punten).



Iljo Keisse en Mark Cavendish verloren wat ronden: ze tellen 178 punten, maar wel al op 3 ronden. Op vijf ronden staan de Belgen Otto Vergaerde en Jules Hesters (109 punten). De rest van het pak volgt op negen of meerdere ronden.

07:56 07 uur 56.