23 uur 17. De Ketele en Ghys winnen eerste ploegkoers van de avond. Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen staan na de eerste ploegkoers van de derde avond op kop van het klassement in de Zesdaagse van Gent. De wereldkampioenen hebben 247 punten achter hun naam staan. In dezelfde ronde staan Kenny De Ketele en Robby Ghys, met 10 punten minder dan de Denen. In de Memorial Patrick Sercu, een ploegkoers over één uur, werd er opnieuw spektakel geleverd. Vier teams, Mørkøv/Hansen, De Ketele/Ghys, De Buyst/Kluge en Keisse/Cavendish, mochten dit nummer in dezelfde ronde aanvatten. Van bij de start zat het spel meteen op de wagen. Op 30 ronden van het einde trokken De Ketele en Ghys opnieuw in de aanval. De Deense wereldkampioenen counterden. Zij slaagden er in de laatste twee ronden alsnog in een ronde terug te nemen op De Ketele/Ghys. Deze laatsten behaalden wel de zege en de bijhorende 20 punten. In de stand blijven ze zo de Denen netjes in het vizier houden. De Buyst en Kluge lijken af te stevenen op de resterende podiumplaats. .