22:25 22 uur 25. Kluge/De Buyst winnen de eerste ploegkoers van de avond. De eerste ploegkoers van de avond heeft niet teleurgesteld. De Ketele en Ghys staken als eerste een hand uit naar de zege met een extra bonusronde, maar ze werden meteen gecounterd door de duo's Mørkøv/Hansen en Kluge/De Buyst. De tandem Keisse/Cavendish leek de dupe te worden van dit alles, maar met een late uitval konden ze het toch nog rechtzetten. Uiteindelijk won De Buyst nipt de eindsprint om de zege en de 20 punten. Zo krijgen we 4 duo's die nog in dezelfde ronde rijden, waarbij Mørkøv/Hansen het voordeel hebben van meer punten verzameld te hebben.



Zo krijgen we 4 duo's die nog in dezelfde ronde rijden, waarbij Mørkøv/Hansen het voordeel hebben van meer punten verzameld te hebben.

13:49 13 uur 49. Deens koppel Morkov/Hansen leidt na dag 2 in de Gentse Zesdaagse. Deens koppel Morkov/Hansen leidt na dag 2 in de Gentse Zesdaagse

08:57 08 uur 57. Mørkøv en Hansen zijn onoverwinnelijk. Wat is hun geheim? Mørkøv en Hansen zijn onoverwinnelijk. Wat is hun geheim?

07:06 07 uur 06. Denen sluiten nacht 2 op kop af. Ze deden een haasje-over met Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die de eerste ploegkoers van de avond wonnen. De Denen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gingen erover in de tijdrit van 500 meter, de voorlaatste race, en liepen nog wat verder weg in de tweede ploegkoers. Die werd gewonnen door Fabio Van Den Bossche en Vincent Hoppezak, het jonge Belgisch-Nederlandse duo. De Denen tellen 147 punten, De Ketele en Ghys volgen als enige team nog in dezelfde ronde met 132 punten.



Die werd gewonnen door Fabio Van Den Bossche en Vincent Hoppezak, het jonge Belgisch-Nederlandse duo.



De Denen tellen 147 punten, De Ketele en Ghys volgen als enige team nog in dezelfde ronde met 132 punten.

23:54 23 uur 54. Jonas Rickaert: "Ik ben de eerste om te vragen om hier te mogen starten". Jonas Rickaert: "Ik ben de eerste om te vragen om hier te mogen starten"

23:45 23 uur 45. Otto Vergaerde over transfer naar Trek-Segafredo: "Volgend jaar een grote ronde". Otto Vergaerde over transfer naar Trek-Segafredo: "Volgend jaar een grote ronde"

23:17 23 uur 17. De G-Sporters konden zich op woensdag eveneens aan het publiek van 't Kuipke laten zien. Dit in de nummers tijdrit over 500 meter, tijdrit over 10 ronden en een achtervolging over 2500 meter. De tijdrit over 500 meter ging naar de Brit Blaine Hunt voor Niels Verschaeren en de Brit Louis Rolfe. De tijdrit over 10 ronden werd gewonnen door de tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur. Zij lieten onder andere Niels Verschaeren en de Brit Blaine Hunt achter zich. Als sluitstuk volgde een achtervolging over 2.500 meter. Ewoud Vromant nam daarin de maat van de Brit Louis Rolfe.

22:25 22 uur 25. De Ketele en Ghys winnen eerste ploegkoers. De afscheiding zet zich voort: Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben een spannende ploegkoers gewonnen voor Michael Morkov en Lasse Norman Hansen. Onze landgenoten pakten samen met de Denen ook een bonusronde tegenover de concurrentie. In de stand staan de Denen op 1, maar het verschil met de titelverdedigers bedraagt amper 6 punten.

21:34 21 uur 34. Denen aan de leiding. In Gent maken ze zich klaar voor de eerste jacht van de avond. De leiding is in handen van Morkov en Hansen, die dankzij hun gesprokkel als eerste de kaap van 100 punten hebben gerond en dus een bonusronde hebben ontvangen.

21:24 21 uur 24. Iedere aanwezige moet een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en wij legden sinds gisteren al bijkomend een mondmaskerplicht op. Alles is heel goed verlopen op de openingsavond. Ik heb de indruk dat de mensen deze maatregelen er graag bij nemen, als al de rest er kan zijn zoals het is. Ik hoor nu ook dat men deze lijn verder doortrekt naar voetbalwedstrijden. In feite namen wij al de maatregelen die binnenkort van kracht worden. Gelukkig maar. Anders moesten we dat zaterdag al bijschaven en dat zou wellicht problemen opgeleverd hebben. Organisator Gert Van Goolen na de beslissingen van het Overlegcomité.