Van Den Bossche eindigt omnium sterk en wordt 8e, Bossuyt en De Clercq 8e in koppelkoers

20:36 20 uur 36. Hayter is ongenaakbaar in het omnium, Van Den Bossche wordt achtste. De Brit Ethan Hayter heeft zijn leidersplaats in het omnium nog verstevigd op het laatste nummer, de puntenkoers. En dat op een indrukwekkende manier. Hij zette zijn concurrenten nog op twee rondes en won het omnium met een totaal van 180 punten. Het zilver is voor Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland en het brons voor Elia Viviani, die dankzij de laatste sprint nog over de Portugees Iuri Leitao sprong. Fabio Van Den Bossche sloot het omnium af met een sterke prestatie op de puntenkoers. Hij reed iets over halfweg weg en pakte een ronde en de bijhorende 20 punten. Hij is uiteindelijk 8e geworden op het omnium. . Hayter is ongenaakbaar in het omnium, Van Den Bossche wordt achtste De Brit Ethan Hayter heeft zijn leidersplaats in het omnium nog verstevigd op het laatste nummer, de puntenkoers. En dat op een indrukwekkende manier. Hij zette zijn concurrenten nog op twee rondes en won het omnium met een totaal van 180 punten.



Het zilver is voor Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland en het brons voor Elia Viviani, die dankzij de laatste sprint nog over de Portugees Iuri Leitao sprong.



Fabio Van Den Bossche sloot het omnium af met een sterke prestatie op de puntenkoers. Hij reed iets over halfweg weg en pakte een ronde en de bijhorende 20 punten. Hij is uiteindelijk 8e geworden op het omnium.

20:35 20 uur 35.

20:34 20 uur 34. Ik voelde dat ik goede benen had, maar ik heb die voor de puntenkoers nooit kunnen verzilveren. Mijn afvallingsrace was super slecht, dat kan ik mezelf niet vergeven. Meedoen voor een medaille zou op dit niveau moeilijk zijn, maar vijfde of zesde worden was misschien wel mogelijk. Fabio Van Den Bossche. Ik voelde dat ik goede benen had, maar ik heb die voor de puntenkoers nooit kunnen verzilveren. Mijn afvallingsrace was super slecht, dat kan ik mezelf niet vergeven. Meedoen voor een medaille zou op dit niveau moeilijk zijn, maar vijfde of zesde worden was misschien wel mogelijk. Fabio Van Den Bossche

20:28 20 uur 28. Wat een inspanning van Van Den Bossche. Iets over halfweg is Van Den Bossche opgeschoven naar de 9e plaats dankzij een winstronde samenmet de Spanjaard Martorell. Knap van de jonge Belg die na een enorme inspanning 25 punten pakt. 20 voor zijn ronde en vijf voor een gewonnen tussensprint. . Wat een inspanning van Van Den Bossche Iets over halfweg is Van Den Bossche opgeschoven naar de 9e plaats dankzij een winstronde samenmet de Spanjaard Martorell. Knap van de jonge Belg die na een enorme inspanning 25 punten pakt. 20 voor zijn ronde en vijf voor een gewonnen tussensprint.

20:05 20 uur 05. Laatste nummer in de omnium: de puntenkoers. Het laatste nummer van de avond is de puntenkoers in de omnium, het vierde en laatste onderdeel van de omnium. Straks kennen we de opvolger van de Fransman Donavan Grondin als wereldkampioen. Of volgt hij zichzelf op? Fabio Van Den Bossche staat voorlopig 13e en zal dus wellicht niet meedoen voor het podium, maar dit is sowieso onbetaalbaar leergeld. . Laatste nummer in de omnium: de puntenkoers Het laatste nummer van de avond is de puntenkoers in de omnium, het vierde en laatste onderdeel van de omnium. Straks kennen we de opvolger van de Fransman Donavan Grondin als wereldkampioen. Of volgt hij zichzelf op? Fabio Van Den Bossche staat voorlopig 13e en zal dus wellicht niet meedoen voor het podium, maar dit is sowieso onbetaalbaar leergeld.

19:56 19 uur 56. Duitsland pakt goud, zilver en brons op individuele achtervolging. Lisa Brennauer heeft het goud veroverd op de individuele achtervolging. Ze haalde het voor haar landgenotes Franziska Brausse en Mieke Kroeger. . Duitsland pakt goud, zilver en brons op individuele achtervolging Lisa Brennauer heeft het goud veroverd op de individuele achtervolging. Ze haalde het voor haar landgenotes Franziska Brausse en Mieke Kroeger.

19:10 19 uur 10. Bekijk de slotfase van de eliminatie in het omnium bij de mannen:. Bekijk de slotfase van de eliminatie in het omnium bij de mannen:

19:07 19 uur 07. Zege is voor Gate na vreemde finale, Van den Bossche wordt 17e. Aaron Gate wint de eliminatie van de omnium na een vreemd moment. Hij moet het in de laatste sprint uitvechten met de Fransman Donovan Grondin, maar die denkt na een ronde al dat hij gewonnen heeft, terwijl hij nog een ronde moet rijden. Zo wint Gate uit Nieuw-Zeeland makkelijk. In de tussenstand staat Van den Bossche nu 13e. De leiding blijft voor de Brit Ethan Hayter. . Zege is voor Gate na vreemde finale, Van den Bossche wordt 17e Aaron Gate wint de eliminatie van de omnium na een vreemd moment. Hij moet het in de laatste sprint uitvechten met de Fransman Donovan Grondin, maar die denkt na een ronde al dat hij gewonnen heeft, terwijl hij nog een ronde moet rijden. Zo wint Gate uit Nieuw-Zeeland makkelijk.



In de tussenstand staat Van den Bossche nu 13e. De leiding blijft voor de Brit Ethan Hayter.

19:01 19 uur 01. Van den Bossche laat zich al vroeg verrassen. Van den Bossche laat zich al vroeg verrassen

19:00 19 uur . Van den Bossche moet al vroeg naar de kant en wordt 17e. Fabio van den Bossche heeft zich al vroeg in de eliminatie laten verrassen. Hij moet als vijfde de wedstrijd verlaten en wordt dus 17e. . Van den Bossche moet al vroeg naar de kant en wordt 17e Fabio van den Bossche heeft zich al vroeg in de eliminatie laten verrassen. Hij moet als vijfde de wedstrijd verlaten en wordt dus 17e.

18:54 18 uur 54. Tijd voor het omnium met Fabio van den Bossche. Het volgende nummer is de eliminatie in het omnium. Fabio van den Bossche moet proberen zo lang mogelijk niet laatste te worden bij de sprint. . Tijd voor het omnium met Fabio van den Bossche Het volgende nummer is de eliminatie in het omnium. Fabio van den Bossche moet proberen zo lang mogelijk niet laatste te worden bij de sprint.

18:53 18 uur 53. We zaten van het begin goed voorin en dat was het doel voor vandaag. We pakken misschien maar 1 punt, maar daardoor worden we wel 8e. Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben onszelf niets te verwijten. Shari Bossuyt. We zaten van het begin goed voorin en dat was het doel voor vandaag. We pakken misschien maar 1 punt, maar daardoor worden we wel 8e. Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben onszelf niets te verwijten. Shari Bossuyt

18:53 18 uur 53. Ik heb enorm afgezien, maar ik ben heel blij. Door hier te rijden ga ik wel sterker worden. Ik voel dat het niveau nu nog te hoog is voor mij. Katrijn De Clercq. Ik heb enorm afgezien, maar ik ben heel blij. Door hier te rijden ga ik wel sterker worden. Ik voel dat het niveau nu nog te hoog is voor mij. Katrijn De Clercq

18:52 18 uur 52.

18:51 18 uur 51.

18:47 18 uur 47. Bekijk de slotfase:. Bekijk de slotfase:

18:46 18 uur 46. Nederland is voor de derde keer op rij wereldkampioen in ploegkoers, België wordt achtste. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq zijn achtste geworden in de ploegkoers. De wereldtitel was voor de derde keer op rij voor het Nederlandse duo Amy Pieters en Kirsten Wild. Het jonge Belgische duo begonnen goed door bij de eerste sprint meteen een puntje te pakken als vierde, maar daarna moesten ze vooral schade beperken. Dat lukte aardig, maar een keer verzeilden ze toch in het tweede peloton en werden ze op een ronde gezet. Voor de zege ging al heel snel tussen drie landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dat de steun van het thuispubliek kreeg. Na een mooie wedstrijd werd het pas bij de allerlaatste sprint beslist. De Engelse vrouwen lieten zich verrassen door een uitval van Italië. Frankrijk en Nederland waren wel mee, maar enkel Wild kon bij de Italiaanse aanvalster blijven. Wild werd tweede in de laatste sprint. Genoeg voor goud! . Nederland is voor de derde keer op rij wereldkampioen in ploegkoers, België wordt achtste Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq zijn achtste geworden in de ploegkoers. De wereldtitel was voor de derde keer op rij voor het Nederlandse duo Amy Pieters en Kirsten Wild. Het jonge Belgische duo begonnen goed door bij de eerste sprint meteen een puntje te pakken als vierde, maar daarna moesten ze vooral schade beperken. Dat lukte aardig, maar een keer verzeilden ze toch in het tweede peloton en werden ze op een ronde gezet.



Voor de zege ging al heel snel tussen drie landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dat de steun van het thuispubliek kreeg. Na een mooie wedstrijd werd het pas bij de allerlaatste sprint beslist. De Engelse vrouwen lieten zich verrassen door een uitval van Italië. Frankrijk en Nederland waren wel mee, maar enkel Wild kon bij de Italiaanse aanvalster blijven. Wild werd tweede in de laatste sprint. Genoeg voor goud!

18:28 18 uur 28. Halfweg de ploegkoers. Halfweg de ploegkoers hebben heel wat landen - waaronder België - een rond aan de broek gesmeerd gekregen. Daardoor zakt België weg naar de tiende plaats met - 19 punten. Nederland staat halfweg aan de leiding met 17 punten voor Groot-Brittannië en Frankrijk. . Halfweg de ploegkoers Halfweg de ploegkoers hebben heel wat landen - waaronder België - een rond aan de broek gesmeerd gekregen. Daardoor zakt België weg naar de tiende plaats met - 19 punten.



Nederland staat halfweg aan de leiding met 17 punten voor Groot-Brittannië en Frankrijk.

18:27 18 uur 27. Het is een heel mooi wereldkampioenschap ploegkoers. Wat een spektakel! Renaat Schotte. Het is een heel mooi wereldkampioenschap ploegkoers. Wat een spektakel! Renaat Schotte