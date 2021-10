21:30 21 uur 30. Lotte Kopecky pakt zilver in allereerste WK-afvalling. Lotte Kopecky heeft mogen sprinten voor de gouden medaille in de allereerste editie van de afvalling voor vrouwen op het WK. Maar onze landgenote moest het onderspit delven tegen de Italiaanse Letizia Paternoster. De twee bleven over van een groep van 22 rensters, waarvan om de 2 ronden de laatste afviel. Kopecky reed ijzersterk en tactisch koel. De Amerikaanse Jennifer Valente moest lossen voor brons, waarna Kopecky en Paternoster mochten sprinten voor de titel. Daarbij toonde Paternoster dat ze nog niet iets meer in haar benen had. De tranen stroomden volop bij de Italiaanse. . Lotte Kopecky pakt zilver in allereerste WK-afvalling Lotte Kopecky heeft mogen sprinten voor de gouden medaille in de allereerste editie van de afvalling voor vrouwen op het WK. Maar onze landgenote moest het onderspit delven tegen de Italiaanse Letizia Paternoster.



20:47 20 uur 47. Emotionele Dens: "Tranen". Onze man in Roubaix kreeg een emotionele Tuur Dens (21) voor zijn microfoon. "Ik kan het totaal niet geloven", vertelde de student industriële ingenieur na zijn zilveren plak op de scratch. "Na de koers schoot ik even vol met tranen. Nu is dat wat gaan liggen, maar straks bij de podiumceremonie met Grondin, de bronzen medaille van de Spelen, zal ik de tranen weer moeten tegenhouden." Dens reed een verstandige koers: "Dat moest ook. Ik ben nieuw op dit niveau. Ik heb niet de fond om heel de koers zot te doen en proberen rond te rijden. Ik wist dat ik het op het einde moest doen en dat is gelukt." "Ik voelde me op 4 ronden van het einde nog fris, ik had niet te veel krachten moeten verspelen. Daarom ben ik niet teleurgesteld, want in de sprint kon ik er echt niet over. Ik heb mijn ding kunnen doen en ben heel verdienstelijk tweede." Hij overleefde enkele aanvallen. "Ik zat bij een zenuwachtige Viviani en wist dat ik daar goed zat. Want dat kwam telkens goed. Ik zat heel de koers op mijn gemak, was nooit in paniek en bleef op het einde heel koelbloedig om mij te kunnen plaatsen en tweede te worden." Wil Dens pistier worden? "100 procent. Ik rijd ook graag op de weg, misschien dat ik daar nog stappen in kan zetten, maar ik droom van de piste en ben daarvoor in de wieg gelegd. Daar ligt mijn toekomst, denk ik." Hij droomt ervan om prof te worden: "Ik ben er klaar voor om die stap te zetten en hoop dat dat ervan komt. Ik denk dat ik van de koers mijn beroep kan maken."



20:25 20 uur 25. Geweldig! Tuur Dens verovert zilver op de scratch op het WK. Geweldig! Tuur Dens verovert zilver op de scratch op het WK

20:14 20 uur 14. Tuur Dens rijdt knap naar zilver in scratch. België heeft een eerste medaille veroverd in Roubaix. En daar zorgde Tuur Dens voor. De 21-jarige WK-debutant reed een heel knappe scratch en beloonde zichzelf met een zilveren plak. Enkel de Fransman Donavan Grondin deed voor eigen volk beter. Scratch zijn 22 rensters die 60 ronden rijden, goed voor 15 km. Dens reed een uitgekookte wedstrijd. Hij maakte eerst deel uit van een mooie vlucht met een Oostenrijker, die evenwel ingerekend werd. Daarna reed hij altijd goed op het voor- of middenplan. In de laatste ronden schoof Dens gepast naar voren. De Amerikaan Gavin Hoover probeerde solo naar het goud te rijden, maar hij stuikte in elkaar. De rest ging er nog over. Dens volgde goed in het zog van de Fransman Grondin. Die was te sterk, maar Dens was sterk genoeg om niemand meer over zich te laten komen. Knap zilver voor de jonge debutant. Het brons was voor de Brit Britton Rhys. Dens kan wel uit de voeten in de scratch: bij de vorige 2 EK's voor beloften was hij goed voor brons in 2020 en zilver in 2021 op de afstand.



20:00 20 uur . Ganna en co. winnen ploegenachtervolging. Frankrijk baalde, Italië glansde, na de finale van de ploegenachtervolging in Roubaix. De twee maakten er een spannende strijd van. De Italianen, met wereldkampioen op de weg Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Simone Consonni en Jonathan Milan, klokten over de 4 kilometer een tijd van 3'47"192, dat was ongeveer 2 seconden sneller dan het thuisland. Italië is ook regerend olympisch kampioen in de ploegenachtervolging. In de kleine finale reed Groot-Brittannië naar de bronzen medaille. De jonge Belgische achtervolgingsploeg werd woensdag al uitgeschakeld in de kwalificaties. Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden werden met een tijd van 4'02"468 tiende op twaalf deelnemende ploegen.



