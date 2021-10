De finale met Nicky Degrendele staat kort na 19 u op het programma, intussen is de ploegkoers bij de vrouwen begonnen. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq verdedigen de Belgische kleuren.

Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de finale na een grimmige halve finale. Net achter haar kwamen 3 concurrentes ten val. Onze landgenote eindigde zo met wat geluk bij de top 3, een must voor een finaleticket.

13 uur 46. Degrendele stoot door in keirin. Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het keirintoernooi. Onze landgenote eindigde als tweede in haar reeks, achter de Duitse Lea Sophie Friedrich. Ze hield een Russin, een Nederlandse, Spaanse en Poolse achter zich. De tweede ronde van het keirintoernooi staat om 18 u op het programma. Dat kunt u live bekijken op Canvas of met livestream op deze pagina. .