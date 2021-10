17:47

17 uur 47. Friedrich volgt zichzelf op als wereldkampioene op de 500m TT. Lea Sophie Friedrich heeft de wereldtitel veroverd op de tijdrit over 500m bij de vrouwen. Ze hield de Russische vrouwen Voinova Anastasiia en Daria Shmeleva net achter zich. Het verschil tussen de twee Russische was is een duizendste. .