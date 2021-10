13:46

13 uur 46. Degrendele stoot door in keirin. Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het keirintoernooi. Onze landgenote eindigde als tweede in haar reeks, achter de Duitse Lea Sophie Friedrich. Ze hield een Russin, een Nederlandse, Spaanse en Poolse achter zich. De tweede ronde van het keirintoernooi staat om 18 u op het programma. Dat kunt u live bekijken op Canvas of met livestream op deze pagina. .