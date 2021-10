Shari Bossuyt is de Belgische omniumvrouw. Ze eindigde 11e in de scratch (30 rondjes, 7,5 km) en rukte na de temporace op naar de 9e plaats. Ze finishte na nog eens 30 rondjes als 2e, maar kon geen punten pakken in de 26 sprints onderweg. Omdat ze ook geen bonusronde kon pakken, telt ze nog altijd 0 punten. Straks doet Bossuyt nog de afvalling en de puntenkoers.

16:35

16 uur 35. Noah Vandenbranden halfweg, Brent Van Mulders achteraan in achtervolging. In de individuele achtervolging voor mannen konden de Belgen geen potten breken. De 19-jarige Noah Vandenbranden zette over de 4 km met een persoonlijk record van 4'18"299 de 13e tijd neer, Brent Van Mulders reed 4'28"418, waarmee hij 22e eindigde (op 25). Enkel de top 4 uit de kwalificaties stoot door naar de medaillestrijd. De Italiaan Jonathan Milan (4'05"750) en de Rus Lev Gonov (4'08"917) duelleren later vandaag om het goud, de Zwitser Claudio Imhof (4'09"235) en de Fransman Benjamin Thomas (4'09"499) om het brons. .