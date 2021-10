15:27

15 uur 27. Kopecky 21e na 1e nummer. Na haar zilveren plak van gisteren in de afvalling snelt Lotte Kopecky vandaag weer over de piste in Roubaix. In het omnium heeft ze de scratch al achter de rug. Een succes was het niet. Verder dan de 21e plaats kwam Kopecky niet. Straks rijdt ze nog de tempokoers, de afvalling en de puntenkoers. .