De eerste Belgen op dit WK zijn in actie gekomen. De bijzonder jonge ploeg met Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden zette in de kwalificaties van de ploegenachtervolging een tijd neer van 4'02"168. Met die chrono eindigden de Belgen 10e op 12 deelnemende ploegen. Enkel de top 8 kreeg een ticket voor de 1e ronde. Olympisch kampioen Italië zette de snelste tijd op de tabellen onder leiding van Filippo Ganna. Frankrijk, Denemarken, Groot-Brittannië en Zwitserland vervolledigden de top 5 in de kwalificaties. Ook Rusland, Polen en Duitsland tikten een ticket voor de volgende ronde op de kop.



Naast de Belgen in de ploegenachtervolging is het vandaag ook uitkijken naar onze noorderburen in de teamsprint. Als olympisch kampioen zijn de Nederlanders dé favoriet voor goud. Het zou de 4e wereldtitel op een rij zijn. De ploeg is al sinds 2018 ongeslagen.

Het Belgische en jonge viertal moet vooral naar zichzelf kijken. Een nationaal record zou al fantastisch zijn. Renaat Schotte

