04:23 04 uur 23. Kopecky naar het ziekenhuis overgebracht. Nieuws over Lotte Kopecky: onze landgenote is naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze geen kracht meer kon zetten. Wij duimen voor een goede afloop, Lotte! . Kopecky naar het ziekenhuis overgebracht Nieuws over Lotte Kopecky: onze landgenote is naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze geen kracht meer kon zetten. Wij duimen voor een goede afloop, Lotte!

03:55 03 uur 55. Kopecky moet afstappen: "Tranen van bittere ontgoocheling". Kopecky moet afstappen: "Tranen van bittere ontgoocheling"

03:52 03 uur 52. Exit Lotte Kopecky? Lotte Kopecky laat lopen. Bij de eerste tempoversnelling moet ze passen. Alles wijst erop dat ze te veel last heeft van haar valpartij. Met tranen in haar ogen zet ze haar fiets op stal. De Olympische Spelen van Lotte Kopecky lijken hier te eindigen.Een jammerlijke uittocht voor onze nationale wielertrots. . Exit Lotte Kopecky? Lotte Kopecky laat lopen. Bij de eerste tempoversnelling moet ze passen. Alles wijst erop dat ze te veel last heeft van haar valpartij. Met tranen in haar ogen zet ze haar fiets op stal. De Olympische Spelen van Lotte Kopecky lijken hier te eindigen.Een jammerlijke uittocht voor onze nationale wielertrots.

03:49 03 uur 49. Temporace: Kopecky keihard. Met wat vertraging komt Lotte Kopecky de baan op. Ze hijst zich in het zadel om revanche te nemen in de temporace. Kan ze al meteen wat plaatsjes opschuiven? Volgens Kenny De Ketele is Kopecky een kei in dit onderdeel. . Temporace: Kopecky keihard Met wat vertraging komt Lotte Kopecky de baan op. Ze hijst zich in het zadel om revanche te nemen in de temporace. Kan ze al meteen wat plaatsjes opschuiven? Volgens Kenny De Ketele is Kopecky een kei in dit onderdeel.

03:25 03 uur 25. Lotte Kopecky: ongeluk en 13e. Een pleister op de wonde. Alle rensters die gavallen zijn, worden samen op plaats 13 gezet. . Lotte Kopecky: ongeluk en 13e Een pleister op de wonde. Alle rensters die gavallen zijn, worden samen op plaats 13 gezet.

03:22 03 uur 22. De scratch eindigt in mineur voor Lotte Kopecky. Ze komt ten val en eindigt pas als 15e. Gelukkig is de wedstrijd nog lang. Straks staat de temporace op het programma. . De scratch eindigt in mineur voor Lotte Kopecky. Ze komt ten val en eindigt pas als 15e. Gelukkig is de wedstrijd nog lang. Straks staat de temporace op het programma.

03:21 03 uur 21. Ik heb zin om eens aan tafel te gaan met de UCI. Dit is een trend aan het worden. Kenny De Ketele. Ik heb zin om eens aan tafel te gaan met de UCI. Dit is een trend aan het worden. Kenny De Ketele

03:20 03 uur 20. Valpartij van Kopecky: "Chaos hier op de wielerbaan van Izu!". Valpartij van Kopecky: "Chaos hier op de wielerbaan van Izu!"

03:12 03 uur 12. Wat een sportief drama. Renaat Schotte. Wat een sportief drama Renaat Schotte

03:11 03 uur 11. Lotte Kopecky komt ten val! Onze landgenote komt net zoals de helft van het pak ten val in de voorlaatste ronde. Ze kruipt wel opnieuw op haar fiets om uit te rijden. Als 15ekomt ze over de streep. . Lotte Kopecky komt ten val! Onze landgenote komt net zoals de helft van het pak ten val in de voorlaatste ronde. Ze kruipt wel opnieuw op haar fiets om uit te rijden. Als 15ekomt ze over de streep.

03:10 03 uur 10. Lotte Kopecky is gretig. Hopelijk resulteert dit in een mooi resultaat. Renaat Schotte. Lotte Kopecky is gretig. Hopelijk resulteert dit in een mooi resultaat. Renaat Schotte

03:07 03 uur 07. 15/30: Kopwerk Kopecky . De helft van de scratch zit erop, maar het pak tolt nog steeds in één geheel over de baan van de Izu Velodrome. Lotte Kopecky rijdt attent mee in de voorposten van het peloton. . 15/30: Kopwerk Kopecky De helft van de scratch zit erop, maar het pak tolt nog steeds in één geheel over de baan van de Izu Velodrome. Lotte Kopecky rijdt attent mee in de voorposten van het peloton.

03:02 03 uur 02. Startschot. Het is aan Lotte Kopecky in het eerste onderdeel van het omnium: de scratch. Als eerste proberen 30 rondjes af te leggen, dat is de opdracht. . Startschot Het is aan Lotte Kopecky in het eerste onderdeel van het omnium: de scratch. Als eerste proberen 30 rondjes af te leggen, dat is de opdracht.

01:15 01 uur 15. Naast het omnium, met Lotte Kopecky dus, worden er vandaag in nog twee nummers medailles uitgereikt: de sprint bij de vrouwen en de keirin bij de mannen. . Naast het omnium, met Lotte Kopecky dus, worden er vandaag in nog twee nummers medailles uitgereikt: de sprint bij de vrouwen en de keirin bij de mannen.

