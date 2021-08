09:05 09 uur 05. Voorlopige top 3 omnium:. 1. Matthew Walls (Gbr) 40 ptn 2. Benjamin Thomas (Fra) 38 ptn 3. Jan Willem van Schip (Ned) 36 ptn . Voorlopige top 3 omnium: 1. Matthew Walls (Gbr) 40 ptn 2. Benjamin Thomas (Fra) 38 ptn 3. Jan Willem van Schip (Ned) 36 ptn

09:00 09 uur . Next: tempo race. Binnen een klein halfuur beginnen de renners aan hun tweede onderdeel, de tempo race. Punten zijn hier te verdienen in de sprints en door het pak te dubbelen. De renner met de meeste punten op het einde wint. We krijgen vier ronden opwarming. Daarna volgt er elke ronde een sprint. De eerste renner die over de lijn komt krijgt één punt. . Next: tempo race Binnen een klein halfuur beginnen de renners aan hun tweede onderdeel, de tempo race. Punten zijn hier te verdienen in de sprints en door het pak te dubbelen. De renner met de meeste punten op het einde wint.

We krijgen vier ronden opwarming. Daarna volgt er elke ronde een sprint. De eerste renner die over de lijn komt krijgt één punt.

08:56 08 uur 56. Kenny De Ketele wordt 11e op de scratch, het eerste nummer van het omnium. Kenny De Ketele wordt 11e op de scratch, het eerste nummer van het omnium

08:47 08 uur 47. Viviani grootste verliezer. Ook titelverdediger Elia Viviani was niet mee voorin. Hij eindigt op de 13e plaats en moet al meteen achtervolgen om zijn olympische titel te kunnen verdedigen. Ook de Duitser Roger Kluge loopt achter de feiten aan. De leadout van Caleb Ewan bij Lotto-Soudal wordt 12e. . Viviani grootste verliezer Ook titelverdediger Elia Viviani was niet mee voorin. Hij eindigt op de 13e plaats en moet al meteen achtervolgen om zijn olympische titel te kunnen verdedigen.

Ook de Duitser Roger Kluge loopt achter de feiten aan. De leadout van Caleb Ewan bij Lotto-Soudal wordt 12e.

08:45 08 uur 45. De Ketele 11e in de scratch. De Ketele mistte de boot van de favorieten in het eerste onderdeel. Hij had geen reactie in huis op een uitval van enkele favorieten. Onze landgenoot strandt op een 11e plaats. . De Ketele 11e in de scratch De Ketele mistte de boot van de favorieten in het eerste onderdeel. Hij had geen reactie in huis op een uitval van enkele favorieten. Onze landgenoot strandt op een 11e plaats.

08:43 08 uur 43. Brit Walls wint de scratch! Het is de Brit Walls die aan de leiding gaat in het omnium. Hij pakt de 40 punten na winst in de scratch. De andere favorieten zijn ook meteen op de afspraak. Thomas wordt tweede, de derde plaats is de Nederlander Van Schip. . Brit Walls wint de scratch! Het is de Brit Walls die aan de leiding gaat in het omnium. Hij pakt de 40 punten na winst in de scratch. De andere favorieten zijn ook meteen op de afspraak. Thomas wordt tweede, de derde plaats is de Nederlander Van Schip.

08:42 08 uur 42. De Ketele met een late uitval. Maar veel zit er niet op, hij krijgt heel het pak mee. . De Ketele met een late uitval. Maar veel zit er niet op, hij krijgt heel het pak mee.

08:40 08 uur 40. De Deen krijgt vier man mee. Thomas, Van Schip en Walls zijn mee. Met al die klasse vooraan zullen ze niet meer stilvallen. De top 5 lijkt al bekend te zijn. Kenny De Ketele miste de boot en moet achtervolgen. . De Deen krijgt vier man mee. Thomas, Van Schip en Walls zijn mee. Met al die klasse vooraan zullen ze niet meer stilvallen. De top 5 lijkt al bekend te zijn.

Kenny De Ketele miste de boot en moet achtervolgen.

08:38 08 uur 38. We krijgen een uitval van de Deen Larsen. Van Schip ziet dat niet graag gebeuren en trekt in de achtervolging. De Deen laat je best niet te hard rijden, hij behaalde onlangs nog zilver in de ploegkoers met Denemarken. . We krijgen een uitval van de Deen Larsen. Van Schip ziet dat niet graag gebeuren en trekt in de achtervolging. De Deen laat je best niet te hard rijden, hij behaalde onlangs nog zilver in de ploegkoers met Denemarken.

08:36 08 uur 36. Nog 25 ronden te gaan. Voorlopig blijft het pak mooi samen. Het is nog wat loeren in het eerste onderdeel. Wie valt een eerste keer aan? . Nog 25 ronden te gaan. Voorlopig blijft het pak mooi samen. Het is nog wat loeren in het eerste onderdeel. Wie valt een eerste keer aan?

08:32 08 uur 32. De ambities van De Ketele liggen vooral in de ploegkoers met zijn maatje Robbe Ghys. Maar ook in het omnium zal hij zich ongetwijfeld willen bewijzen. . De ambities van De Ketele liggen vooral in de ploegkoers met zijn maatje Robbe Ghys. Maar ook in het omnium zal hij zich ongetwijfeld willen bewijzen.

08:30 08 uur 30. Onderdeel 1: De scratch. Kenny De Ketele is eraan begonnen! Het eerste onderdeel op het programma is de scratch. Kan De Ketele al meteen een goede uitgangspositie behalen? De scratch bestaat uit 40 ronden. Wie als eerste over de streep komt krijgt het maximum van 40 punten. . Onderdeel 1: De scratch Kenny De Ketele is eraan begonnen! Het eerste onderdeel op het programma is de scratch. Kan De Ketele al meteen een goede uitgangspositie behalen?

De scratch bestaat uit 40 ronden. Wie als eerste over de streep komt krijgt het maximum van 40 punten.