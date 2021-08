Kopecky in tranen na omnium-exit: valpartij nekt haar ook in het omnium

05:55 05 uur 55. Japanse goudkoorts wordt zilveren valling. De Amerikaanse Jennifer Valente heeft in het omnium de laatste gouden medaille op het baanwielrennen gewonnen. Ze startte als primus aan de puntenrace en rekende daar ook knap af met de tegenstand. In de strijd om dat goud zag het er lang naar uit dat thuisrijdster Yumi Kajihara nog een ultieme aanval ging doen om zich onsterfelijk te maken in het Izu Velodrome, maar in een van de laatste rondes koos de Japanse het parket. Ze was niet meer in staat om Valente aan te vallen en moest vrede nemen met zilver. De Nederlandse Kirsten Wild schreef het brons op haar naam. . Japanse goudkoorts wordt zilveren valling De Amerikaanse Jennifer Valente heeft in het omnium de laatste gouden medaille op het baanwielrennen gewonnen. Ze startte als primus aan de puntenrace en rekende daar ook knap af met de tegenstand.

05:37 05 uur 37. Olympische Spelen Lepe vos Jason Kenny knalt naar keiringoud en is nu beste Britse olympiër

05:11 05 uur 11. Jason Kenny wint in de keirin: "Niet te geloven, hij gaat zichzelf opvolgen". Jason Kenny wint in de keirin: "Niet te geloven, hij gaat zichzelf opvolgen"

05:10 05 uur 10. Jason Kenny opnieuw keizer van de keirin. Net zoals zijn vrouw Laura Kenny, heeft Jason Kenny een gouden olympische medaille beet. In de bizarre keirinfinale - waar de Brit een gigantische voorsprong cadeau kreeg - nam hij al zijn negende olympische medaille mee naar huis. Hij zet zich zo des te meer in de verf als de meest gelauwerde Britse baanwielrenner. De Maleisische legende Awang wint het sprintje om de tweede plaats tegen de Nederlander Harrie Lavreysen.

04:53 04 uur 53. Canadese Kelsey Mitchell wint de sprint: "Na wereldrecord is er nu opperste bekroning". Canadese Kelsey Mitchell wint de sprint: "Na wereldrecord is er nu opperste bekroning"

04:52 04 uur 52. Canadees goud in de sprint. De Canadese favoriete Kelsey Mitchell moest het tegen witte duif Olena Starikova afleggen in de finale van de sprint. Na een zenuwslopend begin, bleek al snel dat er geen maat op de Canadese zou staan. Mitchel knalt knap naar het goud. Het zilver is verrassend genoeg voor haar Oekraïense belager. De Hongkongse Wai Sze Lee blijft voor de Duitse Emma Hanz in de race om het brons.

04:46 04 uur 46. Copponi vs. Japan. Het omnium-peloton gaat verder zonder Lotte Kopecky. In de afvalkoers trekt de Franse Clara Copponi aan het langste eind. Geen sinecure, want in het laatste sprintje werd ze op de hielen gezeten door thuisrijder Kajihara, die voortgestuwd werd door het publiek. De Deense Dideriksen werd 3e.

04:23 04 uur 23. Kopecky naar het ziekenhuis overgebracht. Nieuws over Lotte Kopecky: onze landgenote is naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze geen kracht meer kon zetten. Wij duimen voor een goede afloop, Lotte!

03:55 03 uur 55. Kopecky moet afstappen: "Tranen van bittere ontgoocheling". Kopecky moet afstappen: "Tranen van bittere ontgoocheling"

03:52 03 uur 52. Exit Lotte Kopecky? Lotte Kopecky laat lopen. Bij de eerste tempoversnelling moet ze passen. Alles wijst erop dat ze te veel last heeft van haar valpartij. Met tranen in haar ogen zet ze haar fiets op stal. De Olympische Spelen van Lotte Kopecky lijken hier te eindigen.Een jammerlijke uittocht voor onze nationale wielertrots.

03:49 03 uur 49. Temporace: Kopecky keihard. Met wat vertraging komt Lotte Kopecky de baan op. Ze hijst zich in het zadel om revanche te nemen in de temporace. Kan ze al meteen wat plaatsjes opschuiven? Volgens Kenny De Ketele is Kopecky een kei in dit onderdeel.

03:25 03 uur 25. Lotte Kopecky: ongeluk en 13e. Een pleister op de wonde. Alle rensters die gavallen zijn, worden samen op plaats 13 gezet.

03:22 03 uur 22. De scratch eindigt in mineur voor Lotte Kopecky. Ze komt ten val en eindigt pas als 15e. Gelukkig is de wedstrijd nog lang. Straks staat de temporace op het programma.

03:21 03 uur 21. Ik heb zin om eens aan tafel te gaan met de UCI. Dit is een trend aan het worden. Kenny De Ketele. Ik heb zin om eens aan tafel te gaan met de UCI. Dit is een trend aan het worden. Kenny De Ketele

03:20 03 uur 20. Valpartij van Kopecky: "Chaos hier op de wielerbaan van Izu!". Valpartij van Kopecky: "Chaos hier op de wielerbaan van Izu!"

