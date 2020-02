21:33 21 uur 33. VS wint Angelsaksisch onderonsje bij de vrouwen. De ploegenachtervolging bij de vrouwen is een prooi geworden voor de Amerikaanse vrouwen. 4'11"235 volstond voor het kwartet Valente, Dygert, White en William voor de zege tegen de Britten in de finale en dus de wereldtitel. Het brons was weggelegd voor gastland Duitsland. VS wint Angelsaksisch onderonsje bij de vrouwen De ploegenachtervolging bij de vrouwen is een prooi geworden voor de Amerikaanse vrouwen. 4'11"235 volstond voor het kwartet Valente, Dygert, White en William voor de zege tegen de Britten in de finale en dus de wereldtitel. Het brons was weggelegd voor gastland Duitsland.

21:06 21 uur 06. Nieuwe titel voor Nederland. Harrie Lavreysen heeft het keirin bij de mannen gewonnen. In de finale ging hij op 2 rondjes van het einde al aan de haal en hij hield machtig stand. Het zilver was voor de Japanner Wakimoto.

21:05 21 uur 05. Lavreysen bezorgt Nederland opnieuw goud in het keirin. Lavreysen bezorgt Nederland opnieuw goud in het keirin

21:04 21 uur 04. Japanner werkt Büchli tegen de grond in de kleine finale van het keirin. Japanner werkt Büchli tegen de grond in de kleine finale van het keirin

20:25 20 uur 25. Beetje verwarring: Karaljok verovert goud op de scratch. Beetje verwarring: Karaljok verovert goud op de scratch

20:20 20 uur 20. Wit-Rus staat op uit de chaos in de scratch. Jevgeni Karaljok is na 2018 opnieuw wereldkampioen in de scratch geworden. De Wit-Rus kon samen met 4 andere renners een ronde pakken en kon in een chaotische finale door het uitgedunde peloton naar het goud laveren. . Wit-Rus staat op uit de chaos in de scratch Jevgeni Karaljok is na 2018 opnieuw wereldkampioen in de scratch geworden. De Wit-Rus kon samen met 4 andere renners een ronde pakken en kon in een chaotische finale door het uitgedunde peloton naar het goud laveren.

19:56 19 uur 56. Denemarken wint de ploegenachtervolging met derde wereldrecord op rij. Denemarken wint de ploegenachtervolging met derde wereldrecord op rij