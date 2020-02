Mørkøv wordt uit isolatie gehaald: "We kunnen weer even verder met onze levens"

10:15

10 uur 15. Goed nieuws voor de verbannen Mørkøv . Intussen is ook bekendgemaakt dat Michael Mørkøv morgen gewoon mag deelnemen aan de koppelkoers. De Deen van Deceuninck-QuickStep moest sinds donderdag in quarantaine in zijn hotelkamer verblijven, omdat hij eerder deze week had deelgenomen aan de UAE Tour. De UCI oordeelt nu dat er geen contact geweest is met de leden van de Italiaanse ploeg bij wie het coronavirus vastgesteld was en dus krijgt Mørkøv groen licht voor Berlijn. .