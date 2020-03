LIVESTREAM: Kijk naar de slotdag van het WK baanwielrennen met o.a. Degrendele op de keirin

14:10 14 uur 10. Kopecky laat zich meteen zien. Lotte Kopecky is uitstekend aan haar puntenkoers begonnen. Ze werd tweede in de eerste sprint en sprokkelt zo haar eerste punten. Kopecky laat zich meteen zien Lotte Kopecky is uitstekend aan haar puntenkoers begonnen. Ze werd tweede in de eerste sprint en sprokkelt zo haar eerste punten.

14:10 14 uur 10. Ook op Eén is de uitzending van het WK baanwielrennen begonnen. Renaat Schotte loodst u met deskundig commentaar door de middagsessie van de slotdag.

14:05 14 uur 05. Livestream loopt opnieuw. De middagsessie is begonnen in Berlijn en we zijn er uiteraard opnieuw bij. Wat kunnen de Belgen op de slotdag? Lotte Kopecky begint op dit moment aan de puntenkoers, straks rijden Kenny De Ketele en Robbe Ghys de ploegkoers. Nicky Degrendele doet dan weer een gooi naar de wereldtitel op de keirin. Volg het hier op de voet in onze livestream.

12:40 12 uur 40. Einde stream. We gaan er even uit met onze livestream. In de namiddag, iets na 14u, gaat het programma verder en kunt u hier weer terecht voor meer WK-actie.

11:43 11 uur 43. De livestream gaat gewoon door, maar nu even zonder commentaar. Bij de herkansingen van de keirin hoort u onze commentator Renaat Schotte opnieuw.

11:27 11 uur 27. Ook nog Kopecky en De Ketele-Ghys. Naast Degrendele komen in de namiddag nog enkele Belgen in actie: Lotte Kopecky in de puntenkoers om 14.02u en De Ketele-Ghys in de ploegkoers om 15.03u.

11:24 11 uur 24. Degrendele wint reeks 2:. Degrendele wint reeks 2:

11:18 11 uur 18. Degrendele blijft een toernooibeest. In deze reeks heeft ze niet eens alles uit de kast moeten halen, dat belooft voor straks. Commentator Renaat Schotte.