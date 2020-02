LIVESTREAM: De Ketele 7e in puntenkoers, D'hoore rijdt omnium op WK

19:32 19 uur 32. Strong is nieuwe wereldkampioen puntenkoers, De Ketele wordt zevende. Strong is nieuwe wereldkampioen puntenkoers, De Ketele wordt zevende

19:25 19 uur 25. De Ketele 7e in puntenkoers. Kenny De Ketele heeft vrede moeten nemen met de 7e plaats in de puntenkoers. De Belg finishte met 20 punten op ruime afstand van winnaar Corbin Strong. De Nieuw-Zeelander kroonde zich met 58 punten tot wereldkampioen, voor Sebastian Mora en Roy Eefting. De Ketele 7e in puntenkoers Kenny De Ketele heeft vrede moeten nemen met de 7e plaats in de puntenkoers. De Belg finishte met 20 punten op ruime afstand van winnaar Corbin Strong. De Nieuw-Zeelander kroonde zich met 58 punten tot wereldkampioen, voor Sebastian Mora en Roy Eefting.

18:19 18 uur 19. Livestream om 18.30u. In de puntenkoers komt bij de mannen Kenny De Ketele zo meteen in actie. Om 18.30u start de live-uitzending en kan u op deze pagina terecht voor rechtstreekse beelden van de avondsessie op het WK in onze livestream. . Livestream om 18.30u In de puntenkoers komt bij de mannen Kenny De Ketele zo meteen in actie. Om 18.30u start de live-uitzending en kan u op deze pagina terecht voor rechtstreekse beelden van de avondsessie op het WK in onze livestream.

18:12 18 uur 12. D'hoore snelt naar plek 7 in temporace. Jolien D'hoore heeft in de temporace de zevende plek behaald. In de eindsprint snelde ze nog naar een tweede plek, wat haar dichtbij de zesde stek bracht. Maar die was uiteindelijk voor de wereldkampioene Kirsten Wild. We winst was voor Tatiana Sharikova. D'hoore snelt naar plek 7 in temporace Jolien D'hoore heeft in de temporace de zevende plek behaald. In de eindsprint snelde ze nog naar een tweede plek, wat haar dichtbij de zesde stek bracht. Maar die was uiteindelijk voor de wereldkampioene Kirsten Wild. We winst was voor Tatiana Sharikova.

17:28 17 uur 28. De laatste rondes van D'hoore in de temporace. De laatste rondes van D'hoore in de temporace

16:50 16 uur 50. D'hoore begint omnium met twaalfde plaats in de scratch. D'hoore begint omnium met twaalfde plaats in de scratch

16:40 16 uur 40. D'hoore 12e in scratch. Jolien D'hoore is aan het omnium begonnen met een 12e plaats in de scratch, die ontsierd werd door een valpartij waarbij 5 vrouwen betrokken waren. Onder meer 4-voudig wereldkampioene Laura Kenny lag erbij. De Nederlandse Kirsten Wild finishte als tweede, maar werd teruggezet naar de 19e plaats omdat ze gezien werd als aanstoker van de val. De winst was voor de Japanse Yumi Kajihara. D'hoore 12e in scratch Jolien D'hoore is aan het omnium begonnen met een 12e plaats in de scratch, die ontsierd werd door een valpartij waarbij 5 vrouwen betrokken waren. Onder meer 4-voudig wereldkampioene Laura Kenny lag erbij. De Nederlandse Kirsten Wild finishte als tweede, maar werd teruggezet naar de 19e plaats omdat ze gezien werd als aanstoker van de val. De winst was voor de Japanse Yumi Kajihara.