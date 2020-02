LIVESTREAM: D'hoore en Kopecky vallen naast het podium in ploegkoers

In de finale van de individuele achtervolging heeft Chloé Dygert haar wereldrecord, dat ze in de kwalificaties nog met 3 seconden had verpulverd, opnieuw wat scherper gesteld: 3'16"937 volstond ruimschoots voor de Amerikaanse, ook de regerende wereldkampioene tijdrijden op de weg.

In de finale van de individuele achtervolging heeft Chloé Dygert haar wereldrecord, dat ze in de kwalificaties nog met 3 seconden had verpulverd, opnieuw wat scherper gesteld: 3'16"937 volstond ruimschoots voor de Amerikaanse, ook de regerende wereldkampioene tijdrijden op de weg. 19 uur 14.

In de afvallingskoers in het omnium vloog Fabio Van den Bossche er snel uit. De 10e keer was voor hem de slechte keer. Na 3 van de 4 onderdelen is hij 15e.

18 uur 32. In de afvallingskoers in het omnium vloog Fabio Van den Bossche er snel uit. De 10e keer was voor hem de slechte keer. Na 3 van de 4 onderdelen is hij 15e.

18:24

18 uur 24. D'hoore: "Het was een gekkenhuis in het begin". "Vierde worden is altijd een beetje zuur", zei Lotte Kopecky. "Het podium zou mooi geweest zijn, maar als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, mogen we hier tevreden mee zijn. We weten wat we moeten meenemen naar de Spelen. Er is nog werk aan de winkel." Jolien D'hoore: "We hebben het in het begin wat laten liggen, maar het was gevaarlijk, echt een gekkenhuis. Dat maakte het koersen heel moeilijk.".